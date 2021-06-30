Euro
10.3045
-0.9%
Dolar
8.6795
-0.62%
Altın
494.52
-0.01%
Borsa
1.354
-1.28%
Bitcoin
298.115
-5.35%
EXEN Coin
30.89
-1.62%
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Anti HBS nedir

    Anti HBS; Hepatit B hastalığı için yapılan testlere verilen isimdir. Bu hastalığın takibi için HBS testleri yapılmaktadır.
    • Haber Merkezi
    • 30.06.2021 - 18:10
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Anti HBS nedir

    Hepatit B virüsü kan yoluyla bulaşan, takip edilmesi gereken ve birçok testin yapıldığı bir hastalıktır. Bu hastalığa dair testlere verilen genel isim 'Anti HBS' olarak adlandırılmaktadır.

    ANTİ HBS NEDİR

    Hepatit B enfeksiyonu ile beraber buna paralel olarak yapılan ölçümler, Anti HBS olarak bilinmektedir.

    Bu test sonucu Anti HBS Pozitif olması veya Anti HBS Negatif olması ile birinin daha önceden Hepatit B hastalığı geçirip geçirmediğini ya da Hepatit B aşısı olup olmadığı belirlenir.

    ANTİ HBS NEGATİF OLDUĞU ZAMAN

    Hepatit B’ye karşı direnç var demektir. Aşı yaptırmamış kişilerde daha yüksek olması pozitif olması anlamına gelmektedir.

    ANTİ HBS NEGATİF OLDUĞU ZAMAN

    Hepatit B’ye karşı direnç olmadığını gösterir. Bu tablo, genellikle aşı yaptırmamış kişilerde görülür ve normal kabul edilir.

    Anti HBS nedir #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir