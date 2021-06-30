Anti HBS nedir

Anti HBS; Hepatit B hastalığı için yapılan testlere verilen isimdir. Bu hastalığın takibi için HBS testleri yapılmaktadır.

Hepatit B virüsü kan yoluyla bulaşan, takip edilmesi gereken ve birçok testin yapıldığı bir hastalıktır. Bu hastalığa dair testlere verilen genel isim 'Anti HBS' olarak adlandırılmaktadır.

ANTİ HBS NEDİR

Hepatit B enfeksiyonu ile beraber buna paralel olarak yapılan ölçümler, Anti HBS olarak bilinmektedir.

Bu test sonucu Anti HBS Pozitif olması veya Anti HBS Negatif olması ile birinin daha önceden Hepatit B hastalığı geçirip geçirmediğini ya da Hepatit B aşısı olup olmadığı belirlenir.

ANTİ HBS NEGATİF OLDUĞU ZAMAN

Hepatit B’ye karşı direnç var demektir. Aşı yaptırmamış kişilerde daha yüksek olması pozitif olması anlamına gelmektedir.

ANTİ HBS NEGATİF OLDUĞU ZAMAN

Hepatit B’ye karşı direnç olmadığını gösterir. Bu tablo, genellikle aşı yaptırmamış kişilerde görülür ve normal kabul edilir.



