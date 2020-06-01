Antifa nedir

Antifaşizm olarak bilinen görüş, her türlü faşişt ideoloji, politik organizasyon ve eyleme karşı olduklarını bildiren aşırı sol bir harekettir.

Antifa kelimes, antifaşist kelimesinin kısaltılmış halidir.

NAZİLERE KARŞI KURULDU

İlk olarak 1930'lu yıllarda Nazi Almanya'sında ortaya çıkan bu görüş, dünyadaki ırk ayrımcılığının ortadan kalkması ve temel hak ve hürriyet eşitliğinin sağlanmasını temel ilke olarak ele alır.

Hareketin ana fikri, "Yeterince tepki gösterilseydi Adolf Hitler ve Nazi Almanyası ortaya çıkmazdı" görüşüne dayanmaktadır.

Amerika'da ise 1980'li yıllardan sonra ortaya çıkan grup, uzlaşma siyasetinden ziyade eylemlerini, doğrudan hedef alacak şekilde uygulamaktadır.

VANDALLIK BOYUTUNA ULAŞAN EYLEMLERİYLE TANINIYOR

Faşizm ve ırkçılağa karşı kendini göstermekten geri kalmayan bu grup, vandallaşma boyutuna varan eylemler yapmaktan geri durmamalarıyla da bilinir.

Antifa, fiziksel şiddet eylemleri ve mala zarar verme gibi eylemleriyle adından söz ettirmeyi başarmıştır.

Kendini 2. Dünya Savaşı ve İspanya İç Savaşı'nda etkin bir biçimde gösteren bu oluşum, son yıllarda varlığını daha çok ABD'de sürdürmektedir.