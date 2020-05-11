Antikor testi nedir

Virüse karşı vücudun bağışıklık sistemini kontrol etmek için antikor testi yapılır.

İnsan vücudu bir virüse rastladığı zaman kan ve dokulardaki antikorlar üremeye başlar.

Bu antikorlar, virüslere yapışarak kendisini kopyalamasını engeller ve hastalığı tedavi etmeye çalışır.

Antikor testi de virüse karşı gelebilen antikorların üretilp üretilmediğini kontrol etmek için yapılır. Bu antikorların tespit edilmesi de kişinin büyük ihtimalle koronavirüs geçirdiğini gösterir.

Vücut virüse karşı 7 gün sonra antikor üretmeye başlar ve savunmaya geçer. Antikor testi için kan alınır. Sonuç genellikle 24 saat içinde alınsa da son zamanlarda bu sürenin kısaldığını belirtilen testler de geliştirilmiştir.

GERÇEK SAYI İÇİN ÖNEMLİ

Dünya genelinde korona belirtisi gösteren herkese, koronavirüs testi yapılmış değil. Bu durum, virüsün bulaştığı kişi sayısının tam olarak tespit edilememesi anlamına geliyor.

Bu nedenle, yapılacak antikor testleri hem gerçek sayının tespit edilerek, toplumların bağışıklık düzeyinin görülmesi hem de salgının boyutlarının anlaşılması açısından büyük önem taşır.

Antikor testlerinin son zamanlarda ne kadar güvenilir olduğu tartışılmaktadır.

Son olarak Türkiye genelinde 150 bin kişiye örnekleme metoduyla test yapılması planlanıyor. Hastalığı geçirip kanında antikor oluşanlara ileriki aşamalarda ‘bağışıklık belgesi’ verilmesi de tartışılıyor.