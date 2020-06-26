Antimon nedir

Sembolü Sb olan Antimon, periyodik tablonun 15. grubunun bir üyesidir.

Atom numarası 51 olan Antimon; gümüşümsü, parlak gri bir metaldir. Metaloid elementler grubundadır. Isı ve elektriğin zayıf bir iletkenidir. Metal ve bileşik formları toksik olabilir.

Antimon nadir bir elementtir, ancak bazen doğal olarak bulunabilir. Bununla birlikte, çoğunlukla sülfid stibniti şeklindedir. Saf Antimon formu, diyotlar ve kızılötesi dedektörler gibi belirli yarı iletken cihaz türlerini yapmak için kullanılır.

Piller, düşük sürtünmeli metaller, izci mermiler, kablo kılıfı ve diğer ürünlerde kurşun ve Antimon alaşımı kullanılır. Diğer Antimon bileşikleri de boya, cam, çanak çömlek ve seramik yapmak için kullanılır.