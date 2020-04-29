Antipatik nedir

Kökeni Fransızca olan antipatik kelimesinin sözlük anlamı kısaca sevimsiz veya itici demektir.

Survivor'da yarışmacıların birbirleriyle tartışmasında çok sık kullandıkları antipatik kelimesi, merak konusu oldu.

Bu kelime, Fransızca antipathie "karşı duygu, nefret, sevmeme" sözcüğünden alıntıdır.

TDK'ya göre ise sevimsiz, itici, soğuk olarak tanımlanır.

AKSİ TAVIR SERGİLENİR

Antipati; karşı tarafın duygu, düşünce ve davranışlarına aksi tavır sergilemektir. Onun hissettiğinin tam tersini hissetmek itiraz etmek veya muhalefet etmektir.

Genellikle siyaset ve spor konularında insanlar antipatik davranışlar sergiler. Çünkü karşı tarafın haklı veya haksız olmasının bir anlamı yoktur.

Bir de antipati kelimesinin zıt anlamı olarak sempati vardır. Birçok durumda, sempati karşılıklı sempati uyandırır. Sempati duyulan bir kişinin sizi hayal kırıklığına uğratması durumunda çok da acı hissi yaşamazsınız.