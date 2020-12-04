- Haberler
- İpucu Haberleri
- Antosiyanin nedir
Antosiyanin nedir
- Haber Merkezi
- 04.12.2020 - 17:14
Antosiyaninler, suda çözünebilen renkli pigmentlerdir ve fenolik gruba aitlerdir. Meyve ve sebzelerde bulunan antosiyaninler, meyve ve sebzelere mor, mavi ve kırmızı rengi vermekten sorumludur.
Antosiyaninler (anthocyanin) bitkilerde bulunan en önemli pigment grupları arasındadır ve meyvelerde, çiçeklerde, çalılıklarda ve sonbahar yapraklarında bulunur.
Antosiyaninin rengi, içinde bulundukları ortamın pH’sine ve bu dokularda bulunan ağır metallerle tuzların oluşmasına bağlı olarak kırmızıdan maviye değişebilir.
Özellikle, renkli üzümler ve tropikal meyveler, mor, mavi yapraklı sebzeler ve yenilebilir yumru kökler antosiyanin bakımından zengindirler.
SAĞLIĞA FAYDALARI
Suda çok rahat çözünebilen bu maddeler, birçok enfeksiyon temelli hastalıkta mücadelede bağışıklık sistemini desteklemektedir.
ANTOSİYANİN İÇEREN BESİNLER
-
Böğürtlen
-
Ahududu
-
Yaban mersini
-
Çilek
-
Nar
-
Siyah ve kırmızı kuş üzümü
-
Mor lahana
-
Mürdüm eriği
-
Kiraz
-
Kırmızı pancar
-
Siyah fasulye