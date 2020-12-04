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    Antosiyanin nedir

    Antosiyanin, kırmızı, mor ve mavi renkli sebze ve meyvelerin rengini veren pigmentlerdir. Tüketildiği zaman vücutta etkili bir enfeksiyon önleyici olarak görev yapabilmektedir.
    • Haber Merkezi
    • 04.12.2020 - 17:14
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    Antosiyanin nedir

    Antosiyaninler, suda çözünebilen renkli pigmentlerdir ve fenolik gruba aitlerdir. Meyve ve sebzelerde bulunan antosiyaninler, meyve ve sebzelere mor, mavi ve kırmızı rengi vermekten sorumludur.

    Antosiyaninler (anthocyanin) bitkilerde bulunan en önemli pigment grupları arasındadır ve meyvelerde, çiçeklerde, çalılıklarda ve sonbahar yapraklarında bulunur.

    Antosiyaninin rengi, içinde bulundukları ortamın pH’sine ve bu dokularda bulunan ağır metallerle tuzların oluşmasına bağlı olarak kırmızıdan maviye değişebilir.

    Özellikle, renkli üzümler ve tropikal meyveler, mor, mavi yapraklı sebzeler ve yenilebilir yumru kökler antosiyanin bakımından zengindirler.

    SAĞLIĞA FAYDALARI

    Suda çok rahat çözünebilen bu maddeler, birçok enfeksiyon temelli hastalıkta mücadelede bağışıklık sistemini desteklemektedir.

    Özellikle erken evre kanserlerde, kanser hücrelerinin büyümesini engellediği bilinmektedir. Aynı şekilde tümörlerin büyümesini yavaşlatması ve bazı durumlarda tamamen durdurması söz konudur.
    Antosiyaninlerin kalp sağlığını arttırmaya yardımcı olduğu bilinmektedir. Kap ve
    damar sertliği gibi sorunları engelleyici etkileri bulunuyor.
    Uzun yıllar boyunca, bunlar, kan basıncını düşürmek, kolesterol seviyelerini iyileştirmek ve kalbin genel sağlığını iyileştirmek için birçok kişi tarafından tıp tıbbında belgelenmiştir ve kullanılmıştır.
    Ayrıca, görme bozukluğu, obezite ve alerjilere karşı da oldukça etkilidir.
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    ANTOSİYANİN İÇEREN BESİNLER

    • Böğürtlen

    • Ahududu

    • Yaban mersini

    • Çilek

    • Nar

    • Siyah ve kırmızı kuş üzümü

    • Mor lahana

    • Mürdüm eriği

    • Kiraz

    • Kırmızı pancar

    • Siyah fasulye

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