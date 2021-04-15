Apgar skoru nedir

Bebeğin doğumunun sonrasındaki 1. ve 5. dakikalarda genel durumunu anlamak ve gelişimiyle ilgili bilgi almak amacıyla uygulanan testin değerlendirilmesine Apgar skoru denir.

Günümüzde bebeğin sağlıklı olup olmadığı henüz anne karnında iken tespit edilebilse de tamamı ile yeterli değildir.

Uzmanlar, bebek doğar doğmaz kilo ve boy ölçümünden daha önemli bir değerlendirme yapar. Bu değerlendirme "Apgar skoru" adı verilir.

Bu kelimeler İngilizce: Activity, Pulse, Grimace, Appearence, Respiration şeklindedir. Sırası ile Türkçe anlamları; Kas Tonusu, Kalp hızı, Uyarılara cevap, Cilt rengi, Solunum biçiminde çevirileri yapılabilir.

YENİDOĞAN TESTİ

Apgar skorlaması, Virginia Apgar adında bir anestezi doktoru tarafından geliştirilmiştir.

Dr. Apgar, bebeklerin doğar doğmaz bir uzman tarafından incelenmesi gerektiğini ve sağlıkları hakkında bir değerlendirme yapılmasını uygun görmüştür. Bu sebeple 1952 yılında bu değerlendirmeler standart haline getirildi.

Günümüzde ise Dr. Apgar'ın soyadı ile adlandırılmış bu değerlendirme hastanelerde uygulanıyor.

APGAR SKORUNA NASIL BAKILIR

Apgar skorlama sistemi bebeğin doğduğu andaki fiziksel durumunun, doğuma katılan çocuk doktoru tarafından standart bir şekilde değerlendirmesini sağlar. Bu sayede bebeğin kalp atışlarına, rengine, solunumuna, hareketlerine ve uyarılara karşı verdiği tepkilere bakılır.

Bu maddelere 0-2 arasında değerler vererek 10 üzerinden bir skor verilir.

APGAR SKORU KAÇ OLMALI

Apgar skor tablosuna göre değerlendirme doğumdan sonra 1 ve 5. dakikalarda yapılır. Genelde 1. dakikada değerleri düşük çıkan bebekler, 5. dakikada normale dönerler. Çoğunlukla 7 veya 10 arasında bir puanla doğarlar. Eğer değerler çok düşük çıkarsa ilerleyen dakikalarda değerlendirme tekrar edilir.

Apgar skor tablosuna göre skor;

7-10 arasında ise bebek normal

4-6 arasında ise normalden düşük

1-3 arasında ise durum kritiktir.

Bu durumda bebeğin apgar skoru değerlendirmesi düşük çıkmışsa acil müdahale edilmesi gerekir. 10, 15 ve 30 dakika sonrasında normale dönmezse, ciddi sağlık sorunları meydana gelebilir.

APGAR SKORUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER

Doğum öncesi ve doğum sırasında bebeği sıkıntıya sokabilecek anne ve bebeğe ait birçok faktör, Apgar skorlamasını etkileyen nedenlerdendir.

Annenin alkol ve uyuşturucu madde kullanımı, hipertansiyon ve damar hastalıklarının olması, plasentanın erken ve önde gelmesi, doğumun uzaması anneye ait sebepler olarak sıralanabilir.

Doğum sırasında anestezi süresinin uzaması, kordon dolanması, mekonyum (ilk kaka) yutması, bebeğin kas ve sinir hastalıkları, doğumsal anomaliler, solunum yolu tıkanıklıkları, kullanılan ilaçlar, doğuştan kalp hastalıklarının olması, akciğer enfeksiyonları ve doğum travması ise bebeğe ait faktörler olarak gösterilebilir.