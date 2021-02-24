Apostil nedir

Apostil, en basit şekliyle bir belgenin gerçekliğini tasdik ederek başka bir ülkede yasal olarak kullanılmasını sağlayan sistemdir.

Apostil şerhi, yurt dışı makamlarınca verilen belgenin ülkemizde geçerli bir resmi evrak olduğunu kanıtlayan tasdik işlemidir.

Apostil şerhi bulunulan ülkedeki alınan resmi belgelerin diğer ülkelerde geçerli olmasını ve verilen belgenin resmi belge olduğunun kanıtlanmasını sağlayan bir şerhtir.

Yabancı bir ülkeden alınan resmi belgenin ya da kararın Türkiye sınırlarında geçerli olması için söz konusu belge veya kararın düzenlenmiş olduğu ülkedeki Türk Konsolosluğu'nca onaylanması gerekir.

Tam tersi olarak düşünülürse; Türkiye sınırlarında alınan bir karar veya resmi belgenin yabancı ülkede geçerli sayılması için Türkiye’de bulunan o ülkenin konsolosluğu tarafından onaylanması gerekir.

APOSTİL ŞERHİ VEREN ÜLKELER

Apostil kuralları Lahey Konvansiyonu'yla düzenlenmiştir ve yalnızca Lahey Konferansı’na üye ve taraf devletler arasında geçerlidir.

"ABD, Andora, Almanya, Antigua, Arnavutluk, Arjantin, Avusturya, Avustralya, Azerbaycan, Bahamalar, Burbuda, Barbados, Belerus, Belçika, Bosna-Hersek, Beliza, İngiltere, Bostvana, Bulgaristan, Brunei Sultanlığı, Cook Adaları, Çin Halk Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Dominik, El Salvador, Ekvador, Ermenistan, Estonya, Finlandiya, Fiji, Fransa, Grenadines, Grenada, Güney Kore, Güney Afrika, Gürcistan, Hırvatistan, Hollanda, Hindistan, Hunduras, İrlanda, İsrail, İspanya, İsveç, İsviçre, İzlanda, İtalya, Japonya, Kazakistan, Karadağ, Kolombia, Kuzey İrlanda, Letonya, Lesotho, Liberya, Litvanya, Lihtenştayn, Lüksemburg, Makedonya, Macaristan, Malta, Malevi, Marşal Adaları, Mauritius, Moldova, Meksika, Monako, Namibya, Norveç, Niue, Panama, Portekiz, Polonya, Rusya, Romanya, Saint Kitts, Nevis Saint Lucıa, Samoa, Saint Vincent, San Marino, Sırbistan, Seyşeller, Slovakya, Slovenya, Svaziland, Surinam, Tonga, Türkiye, Trinidad ve Tobago, Ukrayna, Yeni Zelanda, Venezuela ve Yunanistan" taraf olan ülkeler arasındadır.

APOSTİL GEREKEN BELGELER

Resmi kurumlardan alınan her türlü belgeye apostil onayı yapılmakla beraber, çoğunlukla talep edilen belgeler arasında