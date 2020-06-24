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    Aragonit nedir

    Doğada, kahverengi, sarı, mavi, yeşil, altın sarısı ve beyaz renklerde bulunan aragonit, kırılgan ve işlenmesi zor fakat oldukça beğenilen bir doğal taştır.
    • Haber Merkezi
    • 24.06.2020 - 18:21
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    Aragonit nedir

    Başta İspanya’nın Aragon kenti olmak üzere İngiltere, Meksika, Avusturya ve İtalya’dan çıkarılan aragonit taşı, genellikle takı yapımında kullanılır.

    BEYAZ OLANLAR DÜZ GÖRÜNÜMDEDİR

    Yüzde 40′ı kalsiyum,  yüzde 12′si karbon ve yüzde 48′i oksijenden oluşan aragonit, kristal prizmalardan oluşur. Sertlik derecesi 3,5-4 civarı olan aragonit, radyoaktif değildir.

    Aragonit nedir #2

    Renksiz ve beyaz olan aragonit taşları düz bir görünüme sahipken diğer renklerdeki olan aragonitler, köşeli görünümdedir.

    KOLAY KIRILIR

    Yaklaşık 2.7 milyar yaşında olduğu tahmin edilen bu taş, sıklıkla meditasyon yapan kişiler tarafından kullanılır.

    Aragonit nedir #3

    Dayanıklı ve sert görünümüne rağmen kolay kırılır yapıdadır, zorlamalara karşı dirençsizdir.

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