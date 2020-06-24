Aragonit nedir

Doğada, kahverengi, sarı, mavi, yeşil, altın sarısı ve beyaz renklerde bulunan aragonit, kırılgan ve işlenmesi zor fakat oldukça beğenilen bir doğal taştır.

Başta İspanya’nın Aragon kenti olmak üzere İngiltere, Meksika, Avusturya ve İtalya’dan çıkarılan aragonit taşı, genellikle takı yapımında kullanılır.

BEYAZ OLANLAR DÜZ GÖRÜNÜMDEDİR

Yüzde 40′ı kalsiyum, yüzde 12′si karbon ve yüzde 48′i oksijenden oluşan aragonit, kristal prizmalardan oluşur. Sertlik derecesi 3,5-4 civarı olan aragonit, radyoaktif değildir.

Renksiz ve beyaz olan aragonit taşları düz bir görünüme sahipken diğer renklerdeki olan aragonitler, köşeli görünümdedir.

KOLAY KIRILIR

Yaklaşık 2.7 milyar yaşında olduğu tahmin edilen bu taş, sıklıkla meditasyon yapan kişiler tarafından kullanılır.

Dayanıklı ve sert görünümüne rağmen kolay kırılır yapıdadır, zorlamalara karşı dirençsizdir.