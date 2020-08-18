Arap zamkı nedir

Akasya ağacının farklı türlerinin katılaşmış salgısından elde edilen bu bitki çok az miktarda protein içerirken, genel yapısının çoğunluğunu karbonhidratlar oluşturur.

Arap zamkı, Afrika’da yetişen 'Acacia senegal ve acacia seyal' isimleri verilen akasya ağaçlarının kabuklarının kesilmesi ile elde edilir.

Ticari değeri yüksek olan bu bitkinin anavatanı ise Arabistan yarımadasıdır.

Doğal bir polisakkarit olan Arap zamkı, Mısır'da Firavunlar döneminde mürekkep, sulu boya ve boya yapımında kullanılmıştır.

NE İŞE YARAR

En yaygın şekerleme endüstrisinde kullanılır.

Şeffaf şekerlemelerin üretiminde arap zamkı, sakkarozun (sofra şekeri) kristalizasyonunun engellenmesi, ürünün istenilen yapısal ve ağız hissi özelliklerinin iyileştirilmesi için formülasyona katılır.

Meyveli ya da gazlı içeceklerde emülgatör olarak işlev görür.

Suda çözünürlüğü yüksek ve asit ortamda kararlı bir katkı maddesi olan arap zamkı kola özütünü ya da meyve aromasını kaplayarak çökelmeleri engeller.

Kozmetik sanayinde çeşitli losyon ve kremlerin bileşimine stabilize etmek, akışkanlığı azaltmak ve sürülme özelliklerini iyileştirmek için tercih edilir.

NEYE İYİ GELİR

Doğal katkı maddesi olan Arap zamkının belirli faydaları vardır:

Sinirli ot ile beraber kaynatılıp balla tatlandırılarak tüketildiğinde öksürüğe,

Çam sakızı, fındık günlük öğütülüp balla macun yapılarak aç karnına 1 tatlı kaşığı kullanıldığında gastrite,

Defne tohumu ile beraber öğütülüp balla macun haline getirildiğinde karın ağrısına,

Ilık suda eritilip, sirkeyle karıştırılarak saçlara uygulandığında kepeğe iyi gelir.

Öte yandan, kan şeker ve kolesterol seviyelerini düzenleyici etkisi de bulunmaktadır.

Günde 1 tatlı kaşığından fazla kullanılması ise tavsiye edilmez.