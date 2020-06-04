Arte povera nedir

Arte povera, 1960'lı yıllar ile 1970'li yıllar arasında etkisini gösteren bir İtalyan sanat hareketidir.

Arte povera, İtalyanca'da 'Yoksul sanat' ya da 'Yoksullaştırılmış sanat' anlamlarına gelmektedir.

Bu harekete ait eserler ortaya koyan sanatçılar; heykeller ve diğer sanat formlarını oluşturmak adına toprak, eski giysiler, ip, kaya veya kağıt gibi geleneksel sayılmayan materyalleri kullanmayı tercih etmişlerdir.

Bu sanatçıların, yağlı boya ve tuval yerine ellerine geçen her nesneyi kullanabilmesi, 1950’lerde Avrupa’ya egemen olan ana sanat akımlara karşı bir tepkiydi.

GALERİ SİSTEMİNE MEYDAN OKUDULAR

Arte poveranın amaçlarından bir diğeri ise o dönem yaygınlaşmış galeri sistemine de karşı çıkmaktı.

Bu hareket, sanatçılara malzeme kısıtlaması olmaksızın kendilerini ifade etme olanağı sağladı.

Sergilenen eserlerin ortaya çıkışında basit ve günlük malzemelerin kullanılıyor olması, sanatçının eseriyle bağ kurmasını da kolaylaştırmış oldu.

ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİ

Arte povera sanat hareketinin önemli temsilcileri ise şu şekildedir:

Mario Merz

Jannis Kounellis

Giovanni Anselmo

Emilio Prini

Luciano Fabro