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    Arte povera nedir

    Arte povera, 1960'lı yıllar ile 1970'li yıllar arasında etkisini gösteren bir İtalyan sanat hareketidir.
    • Haber Merkezi
    • 04.06.2020 - 17:52
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    Arte povera nedir

    Arte povera, İtalyanca'da 'Yoksul sanat' ya da 'Yoksullaştırılmış sanat' anlamlarına gelmektedir.

    Bu harekete ait eserler ortaya koyan sanatçılar; heykeller ve diğer sanat formlarını oluşturmak adına toprak, eski giysiler, ip, kaya veya kağıt gibi geleneksel sayılmayan materyalleri kullanmayı tercih etmişlerdir.

    Bu sanatçıların, yağlı boya ve tuval yerine ellerine geçen her nesneyi kullanabilmesi, 1950’lerde Avrupa’ya egemen olan ana sanat akımlara karşı bir tepkiydi.

    GALERİ SİSTEMİNE MEYDAN OKUDULAR

    Arte poveranın amaçlarından bir diğeri ise o dönem yaygınlaşmış galeri sistemine de karşı çıkmaktı.

    Bu hareket, sanatçılara malzeme kısıtlaması olmaksızın kendilerini ifade etme olanağı sağladı.

    Sergilenen eserlerin ortaya çıkışında basit ve günlük malzemelerin kullanılıyor olması, sanatçının eseriyle bağ kurmasını da kolaylaştırmış oldu.

    ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİ

    Arte povera sanat hareketinin önemli temsilcileri ise şu şekildedir:

    Mario Merz
    Jannis Kounellis
    Giovanni Anselmo
    Emilio Prini
    Luciano Fabro


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