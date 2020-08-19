Artırılmış gerçeklik nedir

Artırılmış gerçeklik, gördüğümüz gerçek dünyaya ses, görüntü ve metinler gibi bilgileri eklemek için kullanılan teknolojidir.

Artırılmış gerçeklik (Augmented Reality, AR), genellikle bir tür fütüristik teknoloji olarak sunulur, ancak bunun bir biçimi yıllardır ortalıkta dolaşmaktadır.

Örneğin, 1990'lı yıllara kadar birçok savaş uçağındaki uyarı ekranları, uçağın konumu, yönü ve hızı hakkında bilgi gösteriyordu.

Sadece birkaç yıl sonra görüş alanındaki hangi nesnelerin hedef olduğu gösterilmeye başlandı.

Son on yılda, çeşitli laboratuvarlar ve şirketler artırılmış gerçeklik sağlayan cihazlar geliştirdi.

2009 yılında, MIT Media Lab'in Akışkan Arayüz Grubu, bir kamera, küçük projektör, akıllı telefon ve aynanın kullanımını birleştiren bir cihaz olan SixthSense'i sundu.

Google, artırılmış gerçekliği daha giyilebilir bir arayüze taşıyarak 2013 yılında Google Glass'ı kullanıma sundu.

AR'nin günlük hayata yansımasının en popüler yollarından biri mobil oyunlardır.

2016'da AR oyunu "Pokémon Go", dünya çapında bir sansasyon haline geldi ve 100 milyondan fazla kullanıcıya ulaştı. Oyun sayesinde 2 milyar dolardan fazla bir gelir söz konusu oldu.

Her yeni teknoloji gibi, AR'nin de pek çok politik ve etik sorunu vardır. Örneğin Google Glass, gizlilik endişelerini gündeme getirdi.

Bazıları, konuşmaların gizlice kaydedilebileceğinden veya resimlerin çekilebileceğinden, bunların yüz tanıma yazılımı tarafından tanımlanabileceğinden endişe duyuyor.