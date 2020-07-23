Asal sayı nedir

Sadece kendisine ve 1 sayısına bölünebilen 1'den büyük pozitif sayılara asal sayı denir.

İlk birkaç asal sayı 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 ve 29'dur.

İkiden fazla faktörü olan sayılara bileşik sayılar denir. 1 sayısı ne asal ne de bileşiktir.

Bununla birlikte, doğal sayılar kümesi N = {1, 2, 3, ...} şeklinde ilerledikçe, asal sayılar genellikle daha az sıklıkta olur ve makul bir sürede bulmak daha zordur.

Bilinen en büyük asal sayı 24.862.048 basamaklıdır ve 2018'de Patrick Laroche tarafından keşfedildi.

BİR SAYININ ASAL OLMADIĞI NASIL BELİRLENİR

Bir bilgisayar, asal olup olmadıklarını görmek için çok büyük sayıları test etmek üzere kullanılabilir.

Ancak, doğal bir sayının ne kadar büyük olabileceğine dair bir sınır olmadığı için bu şekilde test, her zaman en güçlü süper bilgisayarlar için bile çok büyük bir görev haline gelmektedir.