Aseksüel nedir

Hiçbir cinsiyete ve cinsel faaliyete ilgi duymayan kişilere aseksüel denir. Bir başka deyişle aseksüellik, “cinsel yönelimin kaybolması” olarak tanımlanır.

Dünyada sadece yüzde “1” oranında görülen bu durum, en çok eşcinsellik ile karıştırılır.

Ancak araştırmalara göre aseksüellik eşcinsellik değil, “cinsel yönelimin kaybolması” olarak tanımlanır.

Buna göre aseksüel kişilerin hiçbir cinsiyete ve cinsel faaliyete ilgi duymamasına rağmen, bazı durumlarda cinsel faaliyette bulunduklarını tespit edilmiştir.

CİNSEL ETKİNLİKTE BULUNABİLİRLER

Cinsel davranışın aksine, cinsel yönelimin “kalıcı” olduğuna inanan bazı aseksüel kişiler, romantik partnerlerini memnun etme arzusu ya da çocuk sahibi olma arzusu gibi çeşitli nedenler dolayısıyla, cinsel çekim veya seks arzusu eksikliğine rağmen cinsel etkinlikte bulunabilirler.

ARAŞTIRMACILARIN FİKİR AYRILIĞI

Bir cinsel yönelim olarak aseksüelliğin kabulü ve bilimsel araştırma alanı açısından halen oldukça yenidir. Bazı araştırmacıların aseksüelliğin bir cinsel yönelim olduğunu savunmasına karşın, bazı araştırmacılar ise aynı görüşte değildir.

CİNSEL İŞLEV BOZUKLUĞU OLARAK GÖRÜLMÜYOR

Aseksüelliğin, bir cinsel yönelim olup olmadığı üzerinde önemli tartışmalar vardır. Özellikle, kimseye seksüel ilgi duymama, cinsel isteğin azalması/bulunmaması belirtilerini Hipoaktif Cinsel İstek Bozukluğu ile aynı kabul edip aseksüelliğin tıbbi bir sorun olduğunu savunanlar bulunur. Fakat aseksüellik genel olarak bir bozukluk (anorgazm, anhedoni gibi) ya da cinsel işlev bozukluğu olarak kabul edilmez.