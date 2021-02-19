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Asfiksi nedir
- Haber Merkezi
- 19.02.2021 - 15:39
Halk arasında boğulma olarak bilinen asfiksi, elektrik çarpması, yiyeceklerin soluk borusu yoluyla akciğerlere kaçması, yabancı cisim aspirasyonu, toksik gaz veya duman solunması sonucu oksijensiz kalma durumudur.
Soluk alma normale getirilmezse hızla bilinç kaybı ve ölümle sonuçlanır.
ASFİKSİ ÇEŞİTLERİ
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Doğuştan asfiksi: Doğum sırasına solunumun başlamaması veya başladığı halde sürdürülememesi.
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Perinatal asfiksi: Yenidoğanın uzun süre oksijensiz (anoksik) kalması sonucu zarar görmesi. Genellikle annenin kan basıncında düşme veya doğum sırasındaki bir sorun nedeniyle bebeğin beynine yeterli oksijen sağlanamamasından kaynaklanır. Dolaşım, solunum çabası veya solunumda yetersizlik buna neden olabilir.
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Pozisyonel asfiksi: Solunumun duruştaki sorun nedeniyle engellenmesi. Nadiren de olsa arama vb. durumlarda sıkışma nedeniyle pozisyonel asfiksi gelişebilir.