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    Asfiksi nedir

    Tıp dilinde asfiksi, kanda oksijen miktarının azalmasına, karbon dioksit miktarının artışına, bilinç kaybına, düzeltilmediği takdirde ölüme uzanan ağır oksijen yetersizliği olarak tanımlanmaktadır.
    • Haber Merkezi
    • 19.02.2021 - 15:39
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    Asfiksi nedir

    Halk arasında boğulma olarak bilinen asfiksi, elektrik çarpması, yiyeceklerin so­luk borusu yoluyla akciğerlere kaçması, yabancı cisim aspirasyonu, toksik gaz veya duman solunması sonucu oksijen­siz kalma durumudur.

    Soluk alma normale getirilmezse hızla bilinç kaybı ve ölümle sonuçlanır.

    ASFİKSİ ÇEŞİTLERİ

    1. Doğuştan asfiksi: Doğum sırasına solunu­mun başlamaması veya başladığı halde sürdürülememesi.

    2. Perinatal asfiksi: Yenidoğanın uzun süre oksijensiz (anoksik) kalması sonucu za­rar görmesi. Genellikle annenin kan ba­sıncında düşme veya doğum sırasındaki bir sorun nedeniyle bebeğin beynine ye­terli oksijen sağlanamamasından kaynak­lanır. Dolaşım, solunum çabası veya solunumda yetersizlik buna neden olabilir.

    3. Pozisyonel asfiksi: Solunumun duruştaki sorun nede­niyle engellenmesi. Nadiren de olsa ara­ma vb. durumlarda sıkışma nedeniyle pozisyonel asfiksi gelişebilir.

    Asfiksi nedir #1

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