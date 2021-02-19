Asfiksi nedir

Perinatal asfiksi: Yenidoğanın uzun süre oksijensiz (anoksik) kalması sonucu za­rar görmesi. Genellikle annenin kan ba­sıncında düşme veya doğum sırasındaki bir sorun nedeniyle bebeğin beynine ye­terli oksijen sağlanamamasından kaynak­lanır. Dolaşım, solunum çabası veya solunumda yetersizlik buna neden olabilir.