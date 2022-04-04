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    Asker rivayeti: Şap nedir

    Bitmeyen şehir efsanelerinden biri olan "askerin yemeğine şap atılması" ile merak konusu olan "şap" nedir, ne değildir anlattık.
    • Haber Merkezi
    • 04.04.2022 - 17:40
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    Asker rivayeti: Şap nedir

    Askerlere gidenlerin mutlaka attığını efsane söylentilerden birisi de yemeklere şap atılmasıdır.

    Bu nedenle şap nedir ve şap neden kullanılır konuları herkes tarafından merak edilir.

    Cinsel isteği azalttığı iddiasıyla kullanılan şap, tıp ve endüstri alanlarında oldukça kullanışlı bir madendir.

    İnsanoğlunun tarihte kullandığı en eski doğal malzemelerden biri olan şap, aslında formülü potasyum alüminyum sülfat olan bir tuz çeşitidir.

    ŞAP NE İŞE YARAR?

    Şap maddesi 20. yüzyıldan önce turşu, konserve, deri tabaklama ve fırınlamada kullanılıyordu.

    Günümüzde ise şap genellikle, cildimizde oluşan kanamaların kesilebilmesi için, ağız içerisinde meydana gelen yaraları iyileştirmek, içeriğinde bulunan alüminyum barındıran kıvam artırıcılar aşının daha uzun süre dayanmasına yol açmakta ve dışarıdan gelen zararlı etkenlere karşı daha çok antikor üretilmesine yardımcı olmaya yarayan bir maddedir.

    Şapın kullanım alanları incelendiğinde kumaş boyanmasında, dericilik alanında, kağıt üretiminde ve alçının oluşturulmasında kullanıldığı görülüyor.

    ASKERDE YEMEKLERE ŞAP ATILIYOR MU?

    Şapın cinsel gücü zayıflatmak adına askeriyede yemekler içerisinde kullanıldığına dair bir bilgi bulunsa da bunun aslı yoktur.

    Asker rivayeti: Şap nedir #1

    Asker rivayeti: Şap nedir #2


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