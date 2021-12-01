ASMR nedir

YouTube ve sosyal medyanın en büyük trendlerinden biri haline gelen ASMR, Türkçesiyle Otonom Duyusal Meridyen Tepki, beyin orgazmı olarak tanımlanıyor.

Sosyal medya platformlarında binlerce videosu bulunan ASMR, adeta bir trend haline dönüştü.

ASMR'nin açılımı 'Autonomous Sensory Meridian Response'tur. Anlamı ise otonom duyusal meridyen tepkidir.

Basit tabiriyle ‘beyinsel orgazm’ ya da ‘iç gıdıklanması’ olarak ifade edilen ASMR, çoğunlukla uyku ve meditasyon amacıyla dinlemekle birlikte vücudun, mutluluk hormonu olarak bilinen endorfin salgılaması tetikleniyor.

ASMR, bazı kişilere işkence gibi gelse de, bazıları için adeta bir terapi olabiliyor.

Ağız şapırtısı, çay höpürtüsü, sakız çiğneme gibi seslerden nefret eden misofonya hastalarının bu türdeki videoları sevmeme olasılığı hayli yüksek...

ASMR NASIL YAPILIR?

Düşük frekansa sahip seslerle tetiklenen hissi ortaya çıkarmayı amaçlayan ASMR videolarında, ilgi çeken sesleri çıkarmak için farklı yöntemler kullanılır.

Bu yöntemler arasında bir gazetenin sayfasını çevirme, tıkırtı, kesme, nefes sesleri, çiğneme, bir fırça ile saçları tarama, bir kalemi kağıt üzerinde hareket ettirme, sprey püskürtme, tırmalama ve yemek yeme yer alır.

MUKBANG VİDEOLARI

ASMR çeşitleri arasında en popüler olanı 'mukbang' videoları. Mukbang videolarında Youtuber'lar kameranın karşısına geçip yemek yiyor. İzleyenlerin iştahı açılıyor, yalnız yemek yemediklerini hissederek yalnızlığına çare arıyorlar.

Mukbang'in ASMR versiyonunda ise asla konuşulmuyor. Sadece yemek yeniyor. Ve izleyiciler/dinleyiciler yemek yeme sesine odaklanıyor.