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    Asparagus nedir

    Tüyümsü görüntüsüyle özellikle iç mekan düzenlemelerinde öne çıkan asparagus, zarif bir yeşil bitkidir.
    • Haber Merkezi
    • 25.06.2020 - 18:15
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    Asparagus nedir

    Yapraklarının kılcal damar gibi ince ve yaygın olması nedeniyle son derece ilgi çekici bir yapıya sahip olan asparagus, sık dallı yeşil bitkilerdendir.

    İÇ MEKANLARA UYUM SAĞLAR

    Tülü andıran zarif ve kırılgan görünümü nedeniyle evlerde tercih edilen bu bitki, yetiştirilmesinin kolay olması sayesinde iyi bir bakımla hep yeşil kalabilir.

    Asparagus nedir #2

    Doğrudan güneş ışığı istemeyen asparagus, yumuşak ve ılık dereceleri tercih eder. Yüksek ısı ve soğukta ölen bu bitki, aynı zamanda rüzgar da istemez.

    BAŞKA BİTKİLERLE TEMAS ETMEMELİDİR

    Başka bitkilerle temas etmesi halinde küsebilen bu narin bitkinin diğer cisimlerle arasına mesafe koyulmalıdır.

    Asparagus nedir #3

    Suyu oldukça seven asparagusun toprağı her daim nemli kalmalıdır. Özellikle yaz aylarında havaların sıcak olduğu zamanlarda günde iki kez bile sulanabilir.

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