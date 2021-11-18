Astaksantin nedir

Doğada bulunan en güçlü karotenoid ve antioksidanlardan biri olan astaksantin, kırmızı-pembe rengi ile bilinen bir pigmenttir ve birçok sağlık problemine iyi geldiği bilinmektedir.

Astaksantin; yengeç, karides, çipura, ıstakoz ve kerevit gibi bazı kabuklu deniz hayvanlarında, somon balığında, flamingo ve kızıl aynak gibi bazı kuşların tüylerinde bulunan karotenoidler arasında yer alan bir pigmenttir.

Kabukluların kaynatıldıktan sonra aldığı kırmızı renk, belirtilen kuşların tüylerinin kırmızı rengi ve somon balığının etinin pembeliği bu pigmentten kaynaklanmaktadır.

''Karotenoidlerin kralı'' olarak adlandırılan ve koruyucu özelliği bulunan astaksantin, kırışıklıkların azalmasından, egzersiz rutininizin yükseltilmesine kadar, sağlığın birçok yönüne yarar sağlar.

Astaksantinin geniş yelpazesi, klinik çalışmalar ile desteklenmiştir. Özellikle yüz, göz, beyin, testisler ve kaslarda oluşan serbest radikalleri frenleyip yaşlanmayı geciktirmektedir. Ayrıca iltihap frenleyici olarak da kanıtlanmış bir antioksidandır.

ASTAKSANTİNİN FAYDALARI VE KULLANIM ALANLARI