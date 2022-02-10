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    Astar nedir

    Astar, genellikle iç gösteren bir giysinin içine dikilmiş ayrı bir ipeksi kumaş katmanıdır.
    • Haber Merkezi
    • 10.02.2022 - 13:11
    • Güncelleme : 10.02.2022 - 13:15
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    Astar nedir

    Tekstil sektöründe çok sık duyulan bir kelime olan astar, kıyafetlerin içine dikilmiş olarak kumaş parçasıdır.

    Öte yandan derinin üzerindeki kimyasalların deri ile temas etmesini önlemek ve olası sürtünmeden ötürü vücut derisinin tahriş olmaması için kullanılan ara malzeme olarak da bilinir.

    Astar kumaşları genellikle ipeksi bir yüzeye sahiptir ve genellikle ipek, polyester, viskon, asetat veya suni ipekten yapılır.

    ASTARI YÜZÜNDEN PAHALI DEYİMİ

    Astarı yüzünden pahalıya gelmek deyimi; bir şeyin en ufak ihtiyaçlarının pahalıya mal olması sebebi ile kendisinin de pahalıya mal olması anlamında kullanılmaktadır.

    Astar nedir #1


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