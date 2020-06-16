Astatin nedir

Dünya'daki en nadir elementtir; gezegenimizde sadece yaklaşık 25 gram miktarında doğal olarak oluşur. Atom numarası 85, simgesi At'tır.

Varlığı 1800'lü yıllarda tahmin edilen Astatin'in nihai keşfi 70 yıl sonra yapıldı. Fizikçiler, diğer halojen grup üyelerine dayanarak söz konusu elementin özelliklerinin çoğunu (radyoaktif özellikleri, iletimi ve rengi gibi) çıkarırlar.

Erime noktası 302 derece olan Astatin'in kaynama noktası ise bilinmiyor. En yaygın izotoplar, At-210 ve Am-211'dir. Bilinen en ağır halojendir.

Astatin'in de aralarında olduğu halojen elementler, benzer özellikleri paylaşır: Metal değildirler, düşük erime ve kaynama noktalarına sahiptirler, katı olduklarında kırılgandırlar, zayıf ısı ve elektriği iletirler ve moleküllerinde iki atom bulunur.

Astatin oldukça radyoaktiftir, ancak nadirliği ve çok kısa yarı ömrü nedeniyle neredeyse hiç sağlık veya çevresel etki oluşturmaz.