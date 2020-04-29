Asteroit nedir

Mars ve Jüpiter arasında belirli bir yörüngede dolaşan ve diğer gezegenlere göre daha küçük kütle ve hacme sahip kaya parçalarıdır.

Asteroitler, güneşin yörüngesinde olmalarına rağmen gezegen olarak kabul edilmeyecek kadar küçüktür.

Bu yüzden 'küçük gezegenler' de denilebilir.

Fakat gezegenlerden küçük olmalarına rağmen yüzlerce kilometre genişlikte olabilirler.

Asteroitlerin, Güneş sisteminin oluşumundan kalan materyaller olduğu düşünülürken, Güneş sistemimizde birkaç yüz bin asteroidin var olduğu bilinir.

TEHLİKE YARATABİLİRLER

Boyutlarına göre bazı asteroitler, Dünya için tehlikeli olabilir.

Pek çoğu geçmişte Dünya’ya çarpmış ve dünyadaki yaşamı tamamen değiştirmiştir.

Örneğin; dinozorların neslini tüketen Dünya’ya çarpan bir asteroittir. Aynı şeyin insan neslinin başına gelmemesi için bilim adamları, asteroitleri sürekli inceleyip, yörüngeleri ve fiziksel özellikleri hakkında daha fazla şey öğrenmeye çalışmaktadır.

ŞEKİLLERİ DÜZENSİZDİR

Çoğu asteroitin, şekli düzensizdir. Bunun en büyük sebeplerinden birisi küresel hale gelmek için yeterince yer çekimine sahip olmamalarıdır.