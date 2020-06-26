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Atatürk'ü Koruma Kanunu nedir
- Özel İçerik
- 26.06.2020 - 11:00
Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanun veya 5816 sayılı kanun, kamuoyunda anıldığı şekliyle Atatürk'ü Koruma Kanunu, 25 Temmuz 1951'de kabul edilmiştir.
DP İKTİDARI ÇIKARTTI
Konusu, ülkenin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk'e karşı işlenecek suçlardır. Atatürk'ün heykel ve büstlerine yapılan saldırıların artması nedeniyle Demokrat Parti iktidarınca çıkarılmıştır.
DEVLET BÜYÜKLERİNE HAKARET
Devlet büyüklerine hakaret Anayasa'da yer almıştır. Buna göre, devletin üst düzey yöneticilerine yapılan hakarete belli cezai işlem uygulanmaktadır.
Atatürk'ü Koruma Kanunu da bunu kapsamaktadır. Başbakan Adnan Menderes'in bizzat öncülük ettiği yasa, TBMM'de oy birliği ile yürürlüğe girmiştir.
YASA MADDELERİ
Yasada şu maddeler yer almaktadır:
Atatürk'ün hatırasına alenen hakaret eden veya söven kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.
Atatürk'ü temsil eden heykel, büst ve abideleri veyahut Atatürk'ün kabrini tahrip eden, kıran, bozan veya kirleten kimseye bir yıldan beş yıla kadar ağır hapis cezası verilir.
Yukarıdaki fıkralarda yazılı suçları işlemeye başkalarını teşvik eden kimse asıl fail gibi cezalandırılır.
Birinci maddede yazılı suçlar, iki veya daha fazla kimseler tarafından toplu olarak veya umumî veya umuma açık mahallerde yahut basın vasıtasiyle işlenirse hükmolunulacak ceza yarı nispetinde artırılır.
Birinci maddenin ikinci fikrasında yazılı suçlar zor kullanılarak işlenir veya bu suretle işlenmesine teşebbüs olunursa verilecek ceza bir misli artırılır.
Bu Kanunda yazılı suçlardan dolayı Cumhuriyet savcılıklarınca re'sen takibat yapılır.
Bu Kanun yayını tarihinde yürürlüğe girer.
Bu Kanunu Adalet Bakanı yürütür.