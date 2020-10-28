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Atelektazi nedir
- Haber Merkezi
- 28.10.2020 - 17:21
Ciğerlerin vücut sağlığında önemi tartışılmazdır. Akciğerin de vücuttaki işlevleri, sağlıklı bir beden için sorunsuz işlemelidir.
Akciğer rahatsızlıkları, solunum problemlerini ortaya çıkararak yaşam kalitesini düşürmektedir.
Çeşitli anatomik ve fizyolojik durumların sonucu olarak ortaya çıkabilen atelektazi de ciddi bir akciğer rahatsızlığıdır.
ATELEKTAZİ TANIMI
Akciğerin bir kısmının veya bütününün sönerek içindeki havayı kaybetmesi sonucu kapanması durumuna atelektazi denir.
Uzun süren cerrahi işlemler öncesinde solunum yoluyla alınan gaz, formundaki anestezik madde nedeniyle akciğerdeki havanın büzüşmesine zemin hazırlar. Bu sebeple cerrahi işlemlerin ardından atelektazi çok sık görülebilir.
ATELEKTAZİNİN BELİRTİLERİ
Yavaş gelişen ve küçük akciğer dokusunda oluşan atelektazi herhangi bir belirti ortaya çıkarmaz ancak ciğeri kaplayan atelektazide hayati tehlike de ortaya çıkar.
Atelektazi, nefes darlığı, öksürük, göğüs ağrısı, hızlı soluk alıp verme, nefes darlığı, ateş, morarma, balgam, gibi belirtilerle ortaya çıkar.