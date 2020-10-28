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    Atelektazi nedir

    Akciğer sağlığını tehdit eden rahatsızlıklardan biri olan atelektazi, akciğerin bir bölümünün ya da tamamının sönerek içindeki havayı kaybetmesi ve kapanmasıdır.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2020 - 17:21
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    Atelektazi nedir

    Ciğerlerin vücut sağlığında önemi tartışılmazdır. Akciğerin de vücuttaki işlevleri, sağlıklı bir beden için sorunsuz işlemelidir.

    Akciğer rahatsızlıkları, solunum problemlerini ortaya çıkararak yaşam kalitesini düşürmektedir.

    Çeşitli anatomik ve fizyolojik durumların sonucu olarak ortaya çıkabilen atelektazi de ciddi bir akciğer rahatsızlığıdır.

    ATELEKTAZİ TANIMI

    Akciğerin bir kısmının veya bütününün sönerek içindeki havayı kaybetmesi sonucu kapanması durumuna atelektazi denir.

    Uzun süren cerrahi işlemler öncesinde solunum yoluyla alınan gaz, formundaki anestezik madde nedeniyle akciğerdeki havanın büzüşmesine zemin hazırlar. Bu sebeple cerrahi işlemlerin ardından atelektazi çok sık görülebilir.

    Atelektazi nedir #1

    ATELEKTAZİNİN BELİRTİLERİ

    Yavaş gelişen ve küçük akciğer dokusunda oluşan atelektazi herhangi bir belirti ortaya çıkarmaz ancak ciğeri kaplayan atelektazide hayati tehlike de ortaya çıkar.

    Atelektazi, nefes darlığı, öksürük, göğüs ağrısı, hızlı soluk alıp verme, nefes darlığı, ateş, morarma, balgam, gibi belirtilerle ortaya çıkar.

    Atelektazi nedir #2

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