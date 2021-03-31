Atopik dermatit nedir

Atopik dermatit (egzama); ciltte kuru, pullu yama tarzında lezyonlara ve yoğun kaşıntıya neden olan uzun süreli, tekrarlayıcı ve kronik bir cilt rahatsızlığıdır.

Kaşınan cilt; kırmızı kabarık noktalara, kalınlaşmış deriye ve cilt yüzeyinde açık kesiklere neden olabilmektedir. Süreki kaşınma hissi uyumayı zorlaştırdığı gibi yorgunluk, okulda/işte performans düşüklüğü, günlük aktiviteleri yapmakta zorlanma ve genel olarak daha kötü yaşam kalitesi ile neticelenmektedir.

Egzamanın nedeni, genetik ve çevresel faktörler olarak gösterilmiştir. Yapılan araştırmalarda; kalıtsal olarak cildin üst tabakasını dayanıklı hale getiren bir proteinin eksik veya hatalı üretilmesi nedeniyle hastaların ciltlerinin alerjen maddelere karşı daha geçirgen olduğu belirlenmiştir.

Her yaş ve cinsiyette insanı etkileyebilen bu hastalık genellikle çocukluk döneminde başlamaktadır ancak yetişkinlik döneminde de ilk kez egzama gelişmesi mümkündür. Ciltte kurumaya bağlı yoğun bir kaşıntı şeklinde görülen egzama hastalığı, bulaşıcı bir hastalık değildir.

EGZAMA ALERJİ DEĞİLDİR

Alerji olmayan egzama, sıklıkla alerjik hastalıklarla birlikte ortaya çıkmaktadır. Egzama hastalığı olan kişilerin ciltleri diğer bireylere kıyasla daha geçirgen olduğu için alerjen madde geçişlerine daha fazla izin vermektedir. Bu nedenle egzamalı bireylerde alerjik rahatsızlıklara daha sık rastlanmaktadır.

ATOPİK DERMATİT (EGZAMA) NEDEN OLUR?

Egzama, genetik ve çevresel faktörler nedeniyle oluşabilmektedir. Genetik aktarımda bazı hastalarda alerjiler gelişebilmekte ve bu alerjiler de egzama için zemin hazırlayabilmektedir.

Çocuklar ve yetişkinlerde egzama rahatsızlığı; alerji, stres ve aşırı titizliğe bağlı nedenlerle de ortaya çıkabilmektedir. Özellikle ev kadınları, inşaat işçileri, kuaförler ve temizlik işçilerinde sıklıkla görülebilmektedir.

ATOPİK DERMATİT (EGZAMA) BELİRTİLERİ NELERDİR?

Belirtiler kişiden kişiye değişkenlik göstermektedir. Bebekler ve küçük çocuklarda egzama belirtileri, genellikle dirsek, diz, kafa derisi ve yüz bölgelerinde görülmektedir. Daha büyük çocuklar ve yetişkinlerde ise belirtiler aağırlıklı olarak eller, ayaklar, kol içleri ve dizlerin arkasında görülmektedir.

Atopik dermatit (egzama) belirtileri şu şekildedir:

Kuru, pullu lezyonlar

Kuru bir cilt

Ciltte kalınlaşma

Deride su toplanması

Ciltte kızarma ve şişlik

Cilt renginde değişiklikler

Duyarlılık ve hassasiyet

Kaşıma esnasında ciltte olan yaralanmalar.

ATOPİK DERMATİT TEDAVİ YÖNTEMLERİ NELERDİR?

Egzama rahatsızlığı için kesin bir tedavi bulunmamaktadır. Ancak uygulanan tedaviler ile cildin korunması, kaşıntının giderilmesi, iltihap ve enfeksiyonların önlenmesi veya kontrol altına alınması mümkündür.

Kapsamlı bir tedavide şunlar hedeflenmektedir:

Cilt Hasarının Önlenmesi: Tedavide cildin aşırı sıvı kaybını ve kuruyarak çatlamasını engellemek için cilt bariyerini sağlamlaştıracak nemlendiriciler kullanılabilmektedir.

Yangı Reaksiyonunun Azaltılması: Egzama hastalığı olan kişilerin ciltlerinde genel olarak kuru, kızarık ve kaşıntılı yangı bölgeleri bulunmaktadır. Bu yangı belirtilerinin önlenebilmesi için steroid içeren kimi yüzeyel kremler kullanılmaktadır.

Enfeksiyonu Önleme: Cilt yüzeyindeki çatlaklarda oluşan enfeksiyonu önlemek için antibiyotikler kullanılabilmektedir.

Bunların yanı sıra hassas ciltlere uygun olan ürünlerin kullanılması, kaşıntıyı arttırabilecek yünlü, dar kıyafetlerden kaçınılması tavsiye edilmektedir.