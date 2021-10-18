Atropin nedir

Atropin; tıpta kullanım alanları oldukça fazladır ve Güzelavrat Otu adlı bitkiden elde edilmektedir. Uyuşturucu madde olarak kullanılmıştır.

1984 yılında uyuşturucu madde olarak kullanılan antropinin aynı zamanda göz bebeğinin genişletilmesi için ve anesteziden önce üst solunum yollarında salgıların azaltılması için kullanıldığı bilinmektedir.

ANTROPİN NEDİR

Atropin, Atropa belladonna (Güzelavrat Otu) adlı bitkiden elde edilen bir alkaloiddir. Kuzey Afrika, Avrupa, Batı Asya ve Kuzey Amerika'nın bazı kısımlarında yetişir. Antikolinerjik yapıdadır. Doğal bir antimuskarinik ilaçtır.

Atropin, yan etkilerine daha duyarlı oldukları için çocuklarda ve yaşlılarda dikkatli kullanılmalıdır.

ANTROPİN ZEHİRLENMESİ

Zehirli bir ottur ve tüketimi sakıncalıdır. İlk etkisi baş ağrısı ve devamında gelen uykudur. Saatler ilerledikçe susuzluk hissi başlar, sayıklamalar meydana gelebilir.

BELİRTİLERİ

Ağız kuruluğu

Görme bozukluğu

Göz bebeklerinde genişleme

Yutma güçlüğü

Ses kısıklığı

İdrar tutukluğu

Ateş Deride ve yüzde kızarma

Kalp atışında hızlanma

Deliryum

Felç

Konvülsiyonlar