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Atropin nedir
Atropin; tıpta kullanım alanları oldukça fazladır ve Güzelavrat Otu adlı bitkiden elde edilmektedir. Uyuşturucu madde olarak kullanılmıştır.
- Haber Merkezi
- 18.10.2021 - 09:35
- Güncelleme : 18.10.2021 - 09:36
1984 yılında uyuşturucu madde olarak kullanılan antropinin aynı zamanda göz bebeğinin genişletilmesi için ve anesteziden önce üst solunum yollarında salgıların azaltılması için kullanıldığı bilinmektedir.
ANTROPİN NEDİR
Atropin, Atropa belladonna (Güzelavrat Otu) adlı bitkiden elde edilen bir alkaloiddir. Kuzey Afrika, Avrupa, Batı Asya ve Kuzey Amerika'nın bazı kısımlarında yetişir. Antikolinerjik yapıdadır. Doğal bir antimuskarinik ilaçtır.
Atropin, yan etkilerine daha duyarlı oldukları için çocuklarda ve yaşlılarda dikkatli kullanılmalıdır.
ANTROPİN ZEHİRLENMESİ
Zehirli bir ottur ve tüketimi sakıncalıdır. İlk etkisi baş ağrısı ve devamında gelen uykudur. Saatler ilerledikçe susuzluk hissi başlar, sayıklamalar meydana gelebilir.
BELİRTİLERİ
- Ağız kuruluğu
- Görme bozukluğu
- Göz bebeklerinde genişleme
- Yutma güçlüğü
- Ses kısıklığı
- İdrar tutukluğu
- Ateş Deride ve yüzde kızarma
- Kalp atışında hızlanma
- Deliryum
- Felç
- Konvülsiyonlar
- Koma