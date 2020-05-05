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    Aurora borealis nedir

    Kuzey ışıkları olarak da bilinen Aurora Borealis, Güneş'in yüklü parçacıkları ile etkileşen Dünya'nın manyetik alanının canlı bir gösterisidir.
    • Haber Merkezi
    • 05.05.2020 - 14:42
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    Aurora borealis nedir

    Auroralar, etrafındaki kabaca dairesel bir bölgede görülebilen Dünya'nın manyetik kutupları üzerinde konumlanmıştır. Manyetik ve coğrafi kutuplar aynı olmadığından, bazen auroralar beklenenden daha güneyde görünürken, diğer yerlerde daha kuzeydedir.

    KUZEY IŞIKLARININ GÖRMEK İÇİN UYGUN LOKASYONLAR

    Kuzey Yarımkürede, auroral bölge Sibirya, İskandinavya, İzlanda, Grönland'ın güney ucu, kuzey Kanada ve Alaska'nın kuzey kıyıları boyunca uzanır. Güney Yarımküre auroral bölgesi çoğunlukla Antarktika veya Güney Okyanusu üzerindedir.

    GÜNEY IŞIKLARININ GÖRÜLEBİLECEĞİ YERLER

    Güney ışıkları, diğer bir tabirle Aurora Australis Tazmanya'dan görülebilir. Güney Arjantin'de veya Falkland Adaları'nda zaman zaman aynı manzaralar olsa da bunlar nadirdir.

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