Avrupa Konseyi nedir

Avrupa Konseyi, Avrupa çapında insan hakları, basın özgürlüğü, hukukun üstünlüğü gibi konularda öncülük eden Avrupa Birliği'nin organıdır.

Avrupa Konseyi, 1949'da kurulmuş hükümetlerarası bir kuruluştur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Avrupa Konseyi'ne bağlıdır.

Avrupa Konseyi'ne Beyaz Rusya, Kazakistan ve Vatikan hariç tüm Avrupa ülkeleri üyedir. Konsey sadece Avrupa ülkelerini kapsamaktadır.

TEMEL İNSAN HAKLARI

Temel insan haklarının korunması ve yerine getirilmesi için çalışamalar yapan Avrupa Konseyi'nin kararları üye olan devleti bağlayıcı niteliktedir. Konsey'nin verdiği kararlara itiraz etme hakkı da mevcuttur.

ÜLKE KARNELERİ

Avrupa Konseyi,üye olan devletlerin yıllık demokrasi ve basın özgürlüğü raporlarını yayınlamaktadır. Bu raporlar aynı zamanda o ülkenin karnesi niteliğindedir.

KURULUŞU

5 Mayıs 1949’da 10 ülkenin bir araya gelmesiyle oluşan Avrupa Konseyi'ni, Belçika, Birleşik Krallık, Danimarka, Fransa, Hollanda, İrlanda, İsveç, İtalya, Lüksemburg, Norveç ve merkezi Strazburg olmak üzere Avrupa Konseyi’ni kuran antlaşmayı imzalamıştır.





47 ÜYESİ VAR

Şu an Avrupa Konseyi'nde 47 üye ülke bulunmaktadır. Türkiye, anlaşmayı 1949 yılında imzalamıştır.

Konsey'in çalışma alanları insan hakları, medya, hukukî iş birliği, sosyal dayanışma, sağlık, eğitim, kültür, spor, gençlik, yerel demokrasiler, sınırötesi iş birliği çevre ve bölgesel plânlamadır.

TÜRKİYE'NİN STATÜSÜ

Türkiye, Yunanistan ile birlikte Avrupa Konseyi kurulduktan sonra konseye ilk giren üyeler oldukları için kurucu üye statüsündedirler.



