Ayurveda nedir

Ayurveda, insanoğlunun bilinen en eski tıbbi sistemidir. Kökeni binlerce yıl öncesine dayanan Ayurveda, dünyanın en kapsamlı ruhsal öğretileri olma özelliğine sahiptir.

Alternatif tıp, geçmişten günümüze değin farklı ülkelerde farklı şekillerde varlığını sürdürmüştür. 5000 yıl önce Hindistan'da ortaya çıkan Ayurveda da alternatif tıp yöntemlerinden biridir.

Ayurveda, yaralı olan ruhu ve bedeni, doğanın enerjisi aracılığıyla hem içeriden hem de dışarıdan iyileştirdiğine inanılan ilginç bir tedavi yöntemidir ve aynı zamanda bir yaşam biçimi olarak benimsenmiştir.

AYURVEDA NEDİR?

Ayurveda, yaklaşık 5000 yıl önce Hindistan’da ortaya çıkmış doğal şifa sistemidir. Ayurveda kelimesi, Sanskritçe’de ‘yaşam bilgisi’ anlamına gelmektedir.

Hastalıklara şifa olmasının yanı sıra, sağlıklı yaşama ilişkin bilgeliği içerdiği için bir tedavi yönteminden ziyade yaşamı ve sağlığı anlamayı ve bedeni doğru kullanmayı hedefleyen bir felsefedir.

Ayurveda, insanların doğuştan bir ‘bünye tipi’ olduğunu kabul ederek insanların beden-zihin yapısına uygun olarak yaşaması için nasıl besleneceğini, hangi egzersizleri yapacağını ve hangi pratikleri yaparak sağlıklı kalmayı başarabileceğini anlatmaktadır.

Ayurveda anlayışına göre, sağlıklı kalmak fiziksel sağlıkla birlikte psikolojik sağlığı da ifade etmektedir. Yaşamın bütününde daha sağlıklı, huzurlu, yaratıcı ve faydalı olabilmek için kendimize nasıl bakmamız gerektiğini açıklamaktadır.

Ayurveda temel olarak 8 tedavi dalına sahiptir. Bunlar şu şekilde sıralanır: