Ayva çekirdeği jeli nasıl yapılır? Ayva çekirdeği jeli faydaları nelerdir, nasıl kullanılır?

Ayva çekirdeği jeli nasıl yapılır? Ayva çekirdeği jeli faydaları nelerdir, nasıl kullanılır?

Ciltteki leke ve izleri geçirmesiyle bilinen ayva çekirdeği jeli, saç bakımında da yoğun bir ilgi görüyor. Tarifi oldukça basit ve tamamen doğal olan ayva çekirdeği jeli nasıl yapılır ve kullanılır?

Meyve ve sebzelerin kendileri kadar çekirdeleri de sağlık konusunda çok sayıda fayda sağlıyor.

Ayva çekirdeği içeriğindeki mineral ve vitaminler sayesinde cildin dokusunu onarmak için ve leke karşıtı olarak kullanılıyor.

Son günlerde güzellik trendleri arasında giren ayva çekirdeği jeli nasıl yapılır? sorusu özellikle kadınların araştırma konusu haline geldi.

Evde yalnızca iki malzemeyle hazırlayabileceğiniz ayva çekirdeği jeli ve faydaları hakkında merak edilenler..

AYVA ÇEKİRDEĞİ JELİ NEDİR, FAYDALARI NELERDİR?

Ayva, elma ve armudun yakın akrabası olan bir meyvedir ve bilimsel adı Cydonia oblonga’dır. Rengi altınımsı bir sarıdır ve armutlara çok benzer görüntüsü vardır.

Genellikle Avrasya bölgesinde yetişir, Türkiye, Özbekistan, Ermenistan, Makedonya, Bulgaristan gibi ülkelerde sıklıkla tüketilir.

İçerisinde A, B ve C vitaminleri, besin lifi, potasyum, bakır, selenyum, çinko, fosfor, kalsiyum, demir ve magnezyum gibi mineraller bulunur. Üstelik kalorisi de çok düşüktür.

Bu faydalı meyvenin çekirdekleri ise cilt güzelliği için kullanılmaktadır, kırışıklıklar, cilt tonu eşitsizliği, güneş koruması gibi birçok problemle başa çıkarak sağlıklı bir cilde kavuşmanızı sağlar.

Ayva çekirdeklerini kaynatıp elde edilen suyunu saçlarınıza tatbik ederseniz saçalarınız hem parlayacak , hem uzayacak hemde yağlanmayı alıcaktır.

Hamilelik ve kilo alıp vermede vücutta çatlamalar meydana gelmektedir. Ayva çekirdeği bu çatlaklarada iyi gelmektedir.

Ayvа çekirdeği cilt için çok fаydаlıdır. Cildi sıkılаştırır, elаstikiyet kаybını giderir ve sаrkmış yüzü, cildi topаrlаr.

AYVA ÇEKİRDEĞİ JELİ TARİFİ

Bu tarif için ihtiyacınız olan 2 malzeme: 2 adet ayva ve limon

İlk olarak ayvaların çekirdeklerini çıkarın .

Çıkarılan çekirdekleri bir bardak suya koyun 2-3 damla limon sıkıp 1 gece dinlendirin.

Ertesi gün su jel kıvamını alıcaktır.Vücutta birçok olumlu etkisi bulunmakta olan ayva çekirdeği jelini cildiniz de hemen hemen her bölgeye uygulamanız mümkündür.