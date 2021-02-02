Bakaya nedir

Askerlik yerleri açıklandıktan sonra çeşitli sebeplerle askeri birliğine teslim olmayan kişilere "Bakaya" denir.

Bakaya, yoklamasını ve sağlık muayenesini yaptırdığı takdirde belirlenen süre içerisinde hizmet vereceği askeri bölgeye gitmeyen kişilere deniyor.

Normal şartlar altında sağlık yada eğitim gibi geçerli bir mazereti bulunmayan ve askerlik çağı gelen bir kişi en yakın askerlik şubesine gidip muayene olmalı ve askere gitmek için gerekli yasal işlemleri tamamlamalıdır.

Kişi vakti gelmesine rağmen askerlik şubesine hiç uğramaz ise önce yoklama kaçağı sonrasında da bakaya olur.

Bakaya kalmanın idari para cezası vardır ve bu ceza sizin ne kadar süre bakaya kaldığınıza göre değişmektedir.

BAKAYA DURUM BELGESİ

Bakaya duruma düşen yükümlülere askerlik durum belgesi düzenlenmez. Bakaya durumda olan kişilere “bakaya durum belgesi” düzenlenir.

Askerlik şubesi kişiye bakaya durum belgesi düzenlediği zaman kişinin bir sonraki celp döneminde askere alınmak üzere sevk işlemlerini başlatmış olur.

Bakaya durum belgesi üniversite kayıtlarında, kamu ve özel sektörde iş başvurularında kullanılabilir.