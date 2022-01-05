Baking/Makyaj pişirme nedir

Ten makyajının ardından cildin daha aydınlık görülmek istenen yerlerine transparan pudra uygulanmasına baking yöntemi deniyor.

Sosyal medya fenomenlerinin sıklıkla bahsettiği baking/makyaj pişirme tekniği, ten makyajının daha pürüzsüz ve kalıcı kalmasını sağlıyor.

Makyajın en önemli adımı olan bu yöntem, gözenek ve kırışıklık görünümünü azaltmaya yarıyor.

Makyajı pişirmek denilen kısım ise kapatıcıyı uyguladıktan sonra kullanılan transparan pudranın, kısa bir süre içerisinde ten ile ısınması anlamına geliyor.

BU YÖNTEMİ KİMLER KULLANMALI

Baking yöntemini her cilt tipi uygulayabilir.

Ten makyajının tamamlanmasının ardından, aydınlık görüntü elde edilmek istenen bölgeye bolca transparan pudra uygulanmalıdır.

NASIL UYGULANIR

Cildi kuru olan kişiler, yoğun nemlendiriciler yardımıyla ciltlerini baking için hazırlamalı. Ardından ise ıslak yapılı bir fondöten uygulanmalıdır. Son adım olarak ise baking yöntemiyle pudra yardımıyla makyajınızı sabitleyebilirsiniz.

Yağlı cilde sahip olan kişiler ise kuru ciltlerin aksine daha mat bitişli fondöten tercih ederek pudralama işleminin ardından uzun süre kusursuz cilde sahip olabilir.