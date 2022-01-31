Balaklava nedir

Balaklava, halk arasında "kar maskesi" olarak da bilinen bir tür şapka türüdür.

Balaklava, kar maskesi olarak veya çok soğuk mevsime sahip olan bölgelerde yüzü korumak için kullanılan bir çeşit maske çeşitidir diyebiliriz.

İsmini, batı dillerine Balaclava olarak geçen Kırım'daki Balıklava şehrinden almıştır.

Kökeni İngiliz birliklerinin onları sıcak tutmak için giydiği 1854 Kırım Savaşı sırasındaki Balaklava Muharebesi'ne kadar uzanır.

YENİDEN MODA OLDU

Son günlerde yeniden trend olan balaklavalar genelikle örgü, yün şeklinde karşımıza çıkıyor ağzı, kafayı ve kulakları kapayacak bir şekilde yüz maskesi olarak kullanılıyor.

Birçok ünlü markanın kış sezonunda balaklava modelleri yerini çoktan aldı.

SPORCULAR DA TERCİH EDİYOR

Koruyucu yapılarından dolayı daha çok dağcılık ve motosiklet sporlarında kullanılan balaklavalar, sert iklim bölgelerinde yaşayanlar için de iyi ve sıcak tutan bir alternatif olarak ön plana çıkıyor.