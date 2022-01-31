Euro
14,90
-1.00%
Dolar
13,35
-1.00%
Altın
768,92
-1.00%
Borsa
1997
0.00%
Bitcoin
499.200
-3.25%
BTXN Coin
31.53
2.97%
Bitexen
7ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 7 C

    Balaklava nedir

    Balaklava, halk arasında "kar maskesi" olarak da bilinen bir tür şapka türüdür.
    • Haber Merkezi
    • 31.01.2022 - 15:00
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Balaklava nedir

    Balaklava, kar maskesi olarak veya çok soğuk mevsime sahip olan bölgelerde yüzü korumak için kullanılan bir çeşit maske çeşitidir diyebiliriz.

    İsmini, batı dillerine Balaclava olarak geçen Kırım'daki Balıklava şehrinden almıştır.

    Kökeni İngiliz birliklerinin onları sıcak tutmak için giydiği 1854 Kırım Savaşı sırasındaki Balaklava Muharebesi'ne kadar uzanır.

    YENİDEN MODA OLDU

    Son günlerde yeniden trend olan balaklavalar genelikle örgü, yün şeklinde karşımıza çıkıyor ağzı, kafayı ve kulakları kapayacak bir şekilde yüz maskesi olarak kullanılıyor.

    Birçok ünlü markanın kış sezonunda balaklava modelleri yerini çoktan aldı.

    SPORCULAR DA TERCİH EDİYOR

    Koruyucu yapılarından dolayı daha çok dağcılık ve motosiklet sporlarında kullanılan balaklavalar, sert iklim bölgelerinde yaşayanlar için de iyi ve sıcak tutan bir alternatif olarak ön plana çıkıyor.

    Balaklava nedir #1

    Balaklava nedir #2


    Görüş Bildir