Balina kusmuğu nedir

Balinanın sindirim sisteminde üretilen ve kayaya benzeyen maddeye verilen addır. Özellikle parfüm üretiminde kullanılır.

Türkiye'de görülmüş 4 balina türünden biri olan İspermeçet balinası, dışkı veya kusma yoluyla, midesini kılçık kemik gibi kesici delici elemanlardan korumak için ürettiği, zamanla sertleşen ve birleşip yumrulaşan ham maddeyi dışarı atar.

SİNDİRİM SİSTEMİNDE ÜRETİLİR

Sindirim sisteminde üretilen bu madde, sivri ve sert cisimlerin bağırsaklarda kaymasını yardımcı olur.

Balina kusmuğu, balinaların sindirim sistemlerinde üretilen katı, mumlu bir maddedir. Rengi siyah ya da gri olabilen bu maddeler yanıcı ve oldukça değerlidir.

Kayaya benzeyen bu maddelere daha çok Atlantik Okyanusu’na sahili bulunan Brezilya, Maldivler, Yeni Zelanda gibi ülkelerde rastlanır.

PARFÜM ÜRETİMİNDE KULLLANILIR

İlk üretildiği zaman dışkı kokan kusmuk, sonradan esanslara sahip güçlü bir kimyasala dönüşür. Bu sebeple de pahalı parfümler için vazgeçilmez bir madde olma özelliğine sahiptir.

Doğal olarak üretilen bir madde olduğu için parfümlerde oluşturduğu kimyasal reaksiyonlar oldukça kuvvetlidir.

KALICI KOKUYA SEBEP OLUR

Kusmuk sentetik olarak da üretilmiştir, fakat hem görünüş itibarıyla solgundur hem de parfümün kalıcı kokusunu oluşturur.

Parfümlerde bulunan amber, kokunun cilde nüfuz etmesini sağlayarak hemen uçmasını engeller. Bu sayede parfümler kalıcı olur ve oldukça pahalıya satılır.