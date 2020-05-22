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Barok nedir
- Haber Merkezi
- 22.05.2020 - 17:41
Barok ifadesi; Türkçe anlamı 'düzensiz inci' olan, İtalyanca sözcük 'barocco' kelimesinden türetilmiştir.
Sanat tarihinde, Rönesans ile klasikçilik arasında yer alan bir dönemi tanımlayan barok; 14. ve 18. yüzyıllar arasında ortaya çıkmış ve bu süreç içinde şeklini almıştır.
Mimarlık, heykel, resim ve müzik gibi sanatların, etkileyici temalar altında bulunmasını hedefler.
Öte yandan barok anlatım biçiminin, net gözüken detaylarının yanı sıra abartılı hareket duygusuyla birlikte dönemin edebiyat alanında da gözlendiği bilinmektedir.
DÖNEM ADI OLARAK ANILIR
Sanat üzerinde yoğun bir etki bırakan barok anlatım biçimine ait bu süreçte oldukça fazla sanat eserinin ortaya koyulması nedeniyle dönem adı olarak da kendisininden söz ettirir.
1699'da kilisenin etkisi altında kalarak İtalya'da doğan barok, kısa süre içerisinde bütün Avrupa'yı etkisi altına almıştır.
ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİ
Dönemin en önemli sanatçılarını etkisi altına alan barok anlatım şeklinin bazı temsilcileri ise şu şekildedir:
Louis Le Vau
Caravaggio
Rembrandt
Rubens
Vermeer
Gianlorenzo Bernini
Johann Sebastian Bach
Antonio Vivaldi
Domenico Scarlatti
Georg Friedrich Handel
Georg Philipp Telemann