Barok nedir

Barok, bir dönem Avrupa'da yaygın olarak kullanılan sanatta anlatım şekillerinden biridir.

Barok ifadesi; Türkçe anlamı 'düzensiz inci' olan, İtalyanca sözcük 'barocco' kelimesinden türetilmiştir.

Sanat tarihinde, Rönesans ile klasikçilik arasında yer alan bir dönemi tanımlayan barok; 14. ve 18. yüzyıllar arasında ortaya çıkmış ve bu süreç içinde şeklini almıştır.

Mimarlık, heykel, resim ve müzik gibi sanatların, etkileyici temalar altında bulunmasını hedefler.

Öte yandan barok anlatım biçiminin, net gözüken detaylarının yanı sıra abartılı hareket duygusuyla birlikte dönemin edebiyat alanında da gözlendiği bilinmektedir.

DÖNEM ADI OLARAK ANILIR

Sanat üzerinde yoğun bir etki bırakan barok anlatım biçimine ait bu süreçte oldukça fazla sanat eserinin ortaya koyulması nedeniyle dönem adı olarak da kendisininden söz ettirir.

1699'da kilisenin etkisi altında kalarak İtalya'da doğan barok, kısa süre içerisinde bütün Avrupa'yı etkisi altına almıştır.

ÖNEMLİ TEMSİLCİLERİ

Dönemin en önemli sanatçılarını etkisi altına alan barok anlatım şeklinin bazı temsilcileri ise şu şekildedir:

Louis Le Vau

Caravaggio

Rembrandt

Rubens

Vermeer

Gianlorenzo Bernini

Johann Sebastian Bach

Antonio Vivaldi

Domenico Scarlatti

Georg Friedrich Handel

Georg Philipp Telemann