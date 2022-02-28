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Barometre nedir
- Haber Merkezi
- 28.02.2022 - 17:33
Barometre, atmosferdeki hava basıncını ölçmek için kullanılan alete verilen isimdir.
Barometrenin ilk kullanımı 1647 yılında Blaise Pascal tarafından gerçekleşmiştir.
Fizik dersidne karşımıza sıkça çıkan barometre, atmosferdeki hava basıncının ölçülmesi ciddi önem taşıyan bir alettir.
Barometre ile, atmosferde bulunan açık hava basıncı milibar cinsinden ölçülür.
Barometre kullanımı, atmosferdeki hava basıncını kolayca tespit eder.
Ayrıca barometredeki veriler sayesinde kısa süreli meteoroloji tahminleri de yapılabilir.
BAROMETRE NASIL ÇALIŞIR?
Barometre ile kısa vadeli hava tahmini yapılırken, basıncın düşme eğilimi incelenir.
Basıncın düştüğü ve sürekli düşüş gösterdiği takdirde havanın kapalı ve yağmurlu olacağı anlaşılır.
Ancak barometrede basıncın yükseldiği veue sürekli çıkış gösterdiği durumlarda ise havanın güneşli olacağı anlaşılır.