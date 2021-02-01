Batasuna nedir

Batasuna, İspanya'nın Bask bölgesinde kurulan milliyetçi bir siyasi partidir. 2003 yılında yapılan referandumun ardından İspanyol Hükûmeti tarafından kapatılmıştır.

İspanya da Bask Bölgesi'nin bağımsızlığı için silahlı mücadele veren ETA Örgütü'nün siyasi kanadı olan Batasuna partisi, 1978 yılında Herri Batasuna adıyla kuruldu.

1998 yılında yapılan seçimlerde solcu ayrılıkçı parti Bask bölgesinde bir milyon 250 bin oyun 224 bininini almıştı.



Partinin önemli konumlarındaki politikacılar daha önceden ETA ile ilgili olaylarda hüküm giymiş kişilerdendi.

TERÖR GEREKÇESİYLE KAPATILDI

Batasuna Partisi, terör örgütü ETA ve onun alt kuruluşlarıyla organik bağı bulunduğu,terörizmi destekleyen afişler asmaları, halkı devlete karşı mücadele etmeye tahrik etmeleri gibi gerekçeler ile 2003 yılında kapatılmasına karar verildi.

AİHM REDDETTİ

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM) başvuran Batasuna üyeleri bir dava başlattı. Ancak dava sonucunda demokratik toplum yapısına zarar verecek hareketlerde bulunduğu gerekçesiyle AİHM Batasuna’nın kapatılmasını onayladı.

BATASUNA KARARI

2002’de İspanya Parlamentosu siyasal partilerle ilgili kabul ettiği ve Batasuna Partisi'nin kapatılmasına giden süreci başlatan yasa "Batasuna Kararı" olarak anıldı.

Yasa, demokrasi ve anayasal değerlere açıkça aykırı düşen eylemlerin odak noktası olan siyasal partilerin kapatılabileceğini öngörüyor.