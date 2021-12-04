Bazofil nedir

Tam kan sayımı parametrelerinden biri olan bazofil, bir lökosit diğer adıyla akyuvar hücresidir. Hemogram testinde ortaya çıkan bazofilin, düşük veya yüksek olmasının nedenleri farklı olabilir.

Bazofil, yapılan kan sayımı ile ortaya çıkan akyuvar hücrelerini belirten parametrelerden biridir.

Bazofilik lökosit olarak da bilinen bazofil değeri, tahlil sonuçlarında ''BAS'' olarak ifade edilir. Hemogram yani tam kan sayımında BAS değerinin yüksek veya düşük olmasının nedenleri farklı olabilir.

BAZOFİL NEDİR

İnsan vücudu, doğal olarak birkaç farklı tipte beyaz kan hücresi üretir. Beyaz kan hücreleri; virüsleri, bakterileri, parazitleri ve mantarları öldürerek sağlıklı kalmamıza yardımcı olur.

Bağışıklık sistemimizin bir parçası olan bazofiller, bir tür beyaz kan hücresidir. Kemik iliğinde üretilse de vücudumuzda birçok dokuda bulunurlar.

Bazofilik lökosit olarak da bilinmesinin sebebi, periferik yayma gibi boyalı mikroskopik incelemelerde sitoplazmik granüllerinin bazik boyaları tutma özelliği bulunmasıdır. Bu nedenle bazofil değerleri, periferik yayma testinde mor renginde görülür.

Bazofilin önemli bir görevi de fagositoz yapabilmesidir. Direk bir fagositoz etkisi olmasa da vücut savunmasında rol aldığı söylenebilir. Lökositlerin içinde % 0,5 ile % 1’i arası oranıyla en az oranda bulunanıdır.

Bu nedenle bazı periferik yayma tahlillerinde görülemediği ve %0 çıktığı durumlar olabilir. Bu oldukça normaldir. Bazofil yapılarında heparin ve histamin bulunabilir. Bunların salınımında rol üstlenen bazofil, yüksekliği ve düşüklüğünde ilave tahliller ile hastalık tanısı için kullanılabilir.

BAZOFİL DEĞERİ KAÇ OLMALI

Bazofil değeri, sağlıklı bir insanda 190 ile 200 aralığındadır. Ancak 2 ile 10 yaş arasındaki çocuklarda BAS değeri daha fazla olabilir. 1 yaş altı bebeklerde ise çocuklara göre iki kat daha fazla olabilir.

Hem çocuklarda hem de yetişkinlerde bu değer 2000 üzerinde ise bu ciddi bir sağlık sorunu göstergesi olabilir.

BAZOFİL YÜKSEKLİĞİNİN NEDENLERİ

Bazofil yüksekliği, genellikle alerjen bir maddeye temas edildiği veya vücutta iltihaplı bir hastalığın var olduğu anlamına gelir. Bazen de kanser gibi ciddi hastalıklar ve bağışıklık sistemi sorunları bazofil yüksekliğine neden olmaktadır.

Ancak bazofil testinin düşüklüğü veya yüksekliği, tek başına bir hastalık göstergesi olarak değerlendirilmemelidir.

Bazofilik lösemi hastalığı

Miyeloproliferatif hastalıklar

Bağırsak iltihabı

Hipotiroidi (guatr)

Şeker hastalığı

BAZOFİL DÜŞÜKLÜĞÜNÜN NEDENLERİ

Sağlıklı bir vücutta bazofil sayısının düşük olması beklenir. Bazofil düşüklüğü doktorlar için çoğu zaman herhangi bir hastalık belirtisi olarak ele alınmaz.