Bebek gözü bitkisi nedir

Görünümü ile bebek gözüne benzetilen ve dünyadaki ölümcül türler arasında bulunan bir bitkidir.

Bebek gözü bitkisi, 'Kukla gözü' olarak da bilinir ve 'Ranunculaceae' familyasına ait bir türdür.

ABD'de doğal olarak yetişir ve en çok Kuzey Amerika ile Doğu Kanada’da bulunur.

GÖZE BENZERLİĞİ İLE DİKKAT ÇEKER

Çiçekli bitkilerden olan bu türün ilginç bir görünümü vardır.

Bahar ayında beyaz çiçekler açarken, bu çiçekler daha sonra göze benzeyen meyvelere dönüşür.

ZEHİRLİ BİR TÜR

Meyveleriyle birlikte bitkinin kendisi de çok zehirli olduğu için uzak durulmasında fayda vardır.

Aksi halde istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir.

ZARARLARI NELERDİR

Ölümcül bir tür olan bitkinin zararları ise şunlardır:

Toksin ürettiği için kanserojen etkiler barındırır,

Yendiği zaman kalbin kasını yavaş yavaş zayıflatır,

Kasların bir süre sonra çalışmamasına yol açar,

İnsanları zehirlese de, kuşlar tükettiğinde onları zehirlemez.