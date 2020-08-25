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    Bebek gözü bitkisi nedir

    Görünümü ile bebek gözüne benzetilen ve dünyadaki ölümcül türler arasında bulunan bir bitkidir.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2020 - 17:37
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    Bebek gözü bitkisi nedir

    Bebek gözü bitkisi, 'Kukla gözü' olarak da bilinir ve 'Ranunculaceae' familyasına ait bir türdür.

    ABD'de doğal olarak yetişir ve en çok Kuzey Amerika ile Doğu Kanada’da bulunur.

    GÖZE BENZERLİĞİ İLE DİKKAT ÇEKER

    Çiçekli bitkilerden olan bu türün ilginç bir görünümü vardır.

    Bahar ayında beyaz çiçekler açarken, bu çiçekler daha sonra göze benzeyen meyvelere dönüşür.

    Bebek gözü bitkisi nedir #1

    ZEHİRLİ BİR TÜR

    Meyveleriyle birlikte bitkinin kendisi de çok zehirli olduğu için uzak durulmasında fayda vardır.

    Aksi halde istenmeyen sonuçlar ortaya çıkabilir.

    ZARARLARI NELERDİR

    Ölümcül bir tür olan bitkinin zararları ise şunlardır:

    Toksin ürettiği için kanserojen etkiler barındırır,

    Yendiği zaman kalbin kasını yavaş yavaş zayıflatır,

    Kasların bir süre sonra çalışmamasına yol açar,

    İnsanları zehirlese de, kuşlar tükettiğinde onları zehirlemez.

    Bebek gözü bitkisi nedir #2

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