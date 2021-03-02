Bebek pudrasının zararları nelerdir? Bebek pudrası kullanırken dikkat edilmesi gerekenler..

Talk içeren bebek pudralarında yapılan incelemelerin sonucunda bazı markalarda ‘kesin kanserojen’ olarak tanımlanan ‘asbest’ maddesiyle karşılaştı. Peki bebek pudrası zararlı mı, kanser yapar mı?

Doğal mineral olan ‘talk’ maddesi, bebek pudrası, kozmetik ürünleri, ilaç sanayi, seramikler, plastikler dahil olmak üzere çeşitli tüketici ve endüstriyel ürünlerde kullanılıyor.

Ülke genelinde satışa sunulan 21 farklı bebek pudrasını inceleyen uzmanlar, 5 markada Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından ‘kesin kanserojen’ olarak tanımlanan ‘asbest’ maddesiyle karşılaştı.

Bazen bilinçsizce kullanılan bebek pudraları, yetişkinlerde ve bebeklerde yıllar sonra ortaya çıkabilecek ölümcül hastalıklara davetiye çıkartabiliyor. Peki bebek pudrasının zararları nelerdir? İşte detaylar..

PUDRANIN ZARARLARI

Bebek pudrası talk pudrası olarak da adlandırılan, geleneksel olarak bebeklerde pişiği engellemek ve ciltlerinin yumuşacık olmalarını sağlar.

Aynı zamanda bebek pudrası güzellik alanında da kullanılan oldukça etkili bir üründür.

Pişik, bebeklerde en sık karşılaşılan cilt sorunlarından. Haliyle de anneler pişik problemi için pek çok yönteme başvuruyor, pudra da bunlardan yalnızca biri.

Uzmanlar bu soruya kesinlikle hayır, yanıtını veriyorlar. Çünkü bebek pudrası, aslında vücuttaki nemi çekerek içine hapsediyor. Bu da cildin kurumasına yol açarak pişiği geçirmek yerine, aksine tetikliyor.

Pudra toz halinde olduğu için dökülürken akciğerlerdeki alveollere inebiliyor. Bu da akciğere yabancı cisim etkisi yapabiliyor.

Pudra toz olma özelliğinden dolayı boyun altı, koltuk altı, genital bölge ve kıvrım yerlerinde birikiyor. Birikme sonucunda da ikinci enfeksiyonların o bölgelerde yerleşmesine neden olabiliyor.

Bebek pudrasının içeriğinde yer alan asbest, akciğer zarı kanserine yol açabiliyor. Bu sebeple başta Amerika olmak üzere bazı ülkelerde bebek pudrası kullanımı yasaklanmış.

Bebek pudrasının toz parçacıkları ürogenital sistem boyunca hareket ederek yumurtalıklara yerleşebiliyor. Yapılan araştırmalara göre genital bölgede sıklıkla kullanılan bebek pudrası, yumurtalık tümörlerine yol açıyor.

DOĞAL BEBEK PUDRASI TARİFİ

Yarım su bardağı mısır nişastası

5-6 damla papatya yağı

Bir cam kavanozun içerisine nişastayı koyun. Nişastanın üzerine ise birkaç damla papatya yağı dökün. Karışımı güzelce karıştırın.

Elde ettiğiniz bu pudrayı bebeğinize gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz.