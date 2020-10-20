Bennu nedir

Bennu, B-tipi olarak sınıflandırılan bir asteroid türüdür.

Bennu'nun B sınıfında yer alması, bu asteroidin çeşitli minerallerin yanı sıra bol miktarda karbon içerdiği anlamına geliyor.

Karbon, asteroid yüzeyine çarpan ışığın yaklaşık yüzde 4'ünü yansıtan bir yüzey oluşturuyor.

BENNU ASTEROİDİNİN ÖZELLİKLERİ

Bunun aksine, Güneş sisteminin en parlak gezegeni olan Venüs, gelen Güneş ışığının yaklaşık yüzde 65'ini yanıstıyor. Dünya ise yaklaşık yüzde 30'unu yansıtıyor.

1999'DA KEŞFEDİLDİ

11 Eylül 1999'da Lincoln Yakın Dünya Asteroid Araştırması (LINEAR) tarafından keşfedilen Bennu, her 6 yılda bir Dünya'nın yakınından geçmektedir.

Bennu, New York City'nin Empire State Binası'nın yüksekliğinden biraz daha geniştir.

SUDAN YÜZDE 30 DAHA YOĞUN

Bennu'nun yoğunluğu sudan yalnızca yaklaşık yüzde 30 daha fazladır. Bu, asteroidin muhtemelen bir moloz yığını gibi gevşek bir kaya koleksiyonu olduğunu gösteriyor.