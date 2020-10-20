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    Bennu nedir

    Bennu, B-tipi olarak sınıflandırılan bir asteroid türüdür.
    • Haber Merkezi
    • 20.10.2020 - 17:17
    • Güncelleme : 20.10.2020 - 17:17
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    Bennu nedir

    Bennu'nun B sınıfında yer alması, bu asteroidin çeşitli minerallerin yanı sıra bol miktarda karbon içerdiği anlamına geliyor.

    Karbon, asteroid yüzeyine çarpan ışığın yaklaşık yüzde 4'ünü yansıtan bir yüzey oluşturuyor.

    BENNU ASTEROİDİNİN ÖZELLİKLERİ

    Bunun aksine, Güneş sisteminin en parlak gezegeni olan Venüs, gelen Güneş ışığının yaklaşık yüzde 65'ini yanıstıyor. Dünya ise yaklaşık yüzde 30'unu yansıtıyor.

    1999'DA KEŞFEDİLDİ

    11 Eylül 1999'da Lincoln Yakın Dünya Asteroid Araştırması (LINEAR) tarafından keşfedilen Bennu, her 6 yılda bir Dünya'nın yakınından geçmektedir.

    Bennu, New York City'nin Empire State Binası'nın yüksekliğinden biraz daha geniştir.

    SUDAN YÜZDE 30 DAHA YOĞUN

    Bennu'nun yoğunluğu sudan yalnızca yaklaşık yüzde 30 daha fazladır. Bu, asteroidin muhtemelen bir moloz yığını gibi gevşek bir kaya koleksiyonu olduğunu gösteriyor.

    Bennu nedir #1

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