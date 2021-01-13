Bentonit kili nedir

Bentonit kili, Osmanlı döneminde 'yaşayan toprak' adıyla anılıyor ve salgın hastalıkların yayılmasını önlemek amacıyla kullanılıyordu.

Milyonlarca yıl önce, dünyamızda yoğun yanardağ faaliyetleri olduğu bilinmektedir.

Bu yanardağ patlamaları ile denize dökülen alüminyum ve magnezyumca zengin volkanik kül, tüf ve lavların deniz suyunun etkisiyle yavaş yavaş kimyasal değişime uğrayarak bentonit diye bildiğimiz killeri oluşturduğu düşünülmektedir.

BENTONİT KİLİ OLUŞUMU

Montmorillonit olarak da bilinen bentonit kili, eski volkanik küllerden oluşmaktadır. Adı, Fort Benton, Montana’da bulunan en büyük bentonit kili birikintisinden gelmektedir.

Form olarak neredeyse yumuşak denilebilecek çok ince bir kıvamda kokusuz gri veya krem bir rengi vardır. Diğer bazı killerin aksine, leke bırakmayan, güzellik ve doğal ilaç tariflerinde pratik olarak kullanılmaktadır.

Bentonit gibi iyileştirici killer olan silika, kalsiyum, magnezyum, sodyum, demir ve potasyum gibi konsantrasyonlarda yüksek mineraller içermektedir. Bunun yanında vücuttaki toksinleri, yabancı maddeleri, kimyasalları ve ağır metalleri emerek vücuttan uzaklaştırmaktadır.

BENTONİT KİLİ FAYDALARI

Bentonit kili bir toksin, kimyasal veya ağır metal ile temas ettiğinde, toksini emer ve vücudun kullanması için minerallerini serbest bırakır.

Ayrıca bentonit fazla hidrojeni çektiği için hücrelerin oksijen almasına yardımcı olur.