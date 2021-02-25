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    Berzah alemi nedir

    İslam dininde ölümden sonra başlayan ve mahşerdeki dirilişe kadar devam edecek olan kabir hayatına "Berzah alemi" adı verilir.
    • Haber Merkezi
    • 25.02.2021 - 11:51
    • Güncelleme : 25.02.2021 - 12:00
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    Berzah alemi nedir

    Berzah, sözlükte “iki şey arasındaki engel, perde ve ayırıcı sınır” demektir.

    Dinî ıstılahtaki karşılığı ise, “ölümden sonra başlayan ve mahşerdeki dirilişe kadar devam edecek olan kabir hayatı”dır.

    Kur'an-ı Kerim'de, “Onların önlerinde ise, yeniden dirilecekleri güne kadar (süren) bir berzah vardır.” (Mü’minûn, 23/100) âyetinde de geçen “Berzah” ile kastedilen budur. Buna göre ölen herkes berzah âlemine girecektir.

    DÜNYA İLE AHİRET ARASINDA

    İslam'da berzah hayatı kişinin ruhunun bedeninden ölüm meleği Azrail tarafından ayrılmasıyla başlar.

    Bunun ardından Münker ve Nekir melekleri kişiyi (ruhunu) sorguya çeker. Daha sonra ruh kıyamete kadar bu berzah aleminde kalır.

     

    Berzah alemi nedir #1

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