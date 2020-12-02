Beyaz kan nedir

Halk dilinde “beyaz küre” ya da “akyuvar” olarak adlandırılan “beyaz kan hücresi” bağışıklık sisteminde yer alan bir hücre çeşitidir .

İngilizce adı “White Blood Cell” ya da yazım şekli ile “WBC” olarak bilinen beyaz kan; tıpta 'lökosit' olarak bilinir.

Beyaz kan hücreleri, vücudun enfeksiyonlara maruz kalması ile birlikte savunmaya geçer.

Kan, lenfatik sıvı ve dokularda bulunan beyaz kan hücreleri, sağlıklı bir yetişkinin 1 mm3 kanında 4000-10000 arasında bir değerde olmalıdır.

BEYAZ KANIN GÖREVLERİ

Kemik iliği ve lenfoid dokularında üretilen beyaz kan hücreleri sağlıklı her insanın vücudunda düzenli olarak üretilir ve herhangi bir renge de sahip değildir.

Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları yaşandığında beyaz kan hücreleri önemli görevler üstlenerek artış gösterir. İşte bu beyaz hücreler, vücudu birçok mikrop ve zararlı toksinlere karşı koruyarak sağlıklı kalmasını sağlar.

BEYAZ KAN HÜCRESİ EKSİKLİĞİ

Toplam kan hacminin yaklaşık yüzde 1’ini oluşturan beyaz kan hücrelerinin eksikliği tıpta “lökopeni” olarak adlandırılır.

Özellikle enfeksiyon hastalıklarında görülen lökopeni, bağışıklık sisteminin görevini tam olarak yerine getirememesine sebep olacağı için bu rahatsızlığın önlenmesi büyük önem taşır.

NEDENLERİ

Lökopeni veya beyaz kan hücrelerinin az olmasının nedenleri arasında ise: