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Beyaz kan nedir
- Haber Merkezi
- 02.12.2020 - 16:32
- Güncelleme : 02.12.2020 - 17:17
İngilizce adı “White Blood Cell” ya da yazım şekli ile “WBC” olarak bilinen beyaz kan; tıpta 'lökosit' olarak bilinir.
Beyaz kan hücreleri, vücudun enfeksiyonlara maruz kalması ile birlikte savunmaya geçer.
Kan, lenfatik sıvı ve dokularda bulunan beyaz kan hücreleri, sağlıklı bir yetişkinin 1 mm3 kanında 4000-10000 arasında bir değerde olmalıdır.
BEYAZ KANIN GÖREVLERİ
Kemik iliği ve lenfoid dokularında üretilen beyaz kan hücreleri sağlıklı her insanın vücudunda düzenli olarak üretilir ve herhangi bir renge de sahip değildir.
Özellikle üst solunum yolu enfeksiyonları yaşandığında beyaz kan hücreleri önemli görevler üstlenerek artış gösterir. İşte bu beyaz hücreler, vücudu birçok mikrop ve zararlı toksinlere karşı koruyarak sağlıklı kalmasını sağlar.
BEYAZ KAN HÜCRESİ EKSİKLİĞİ
Toplam kan hacminin yaklaşık yüzde 1’ini oluşturan beyaz kan hücrelerinin eksikliği tıpta “lökopeni” olarak adlandırılır.
Özellikle enfeksiyon hastalıklarında görülen lökopeni, bağışıklık sisteminin görevini tam olarak yerine getirememesine sebep olacağı için bu rahatsızlığın önlenmesi büyük önem taşır.
NEDENLERİ
Lökopeni veya beyaz kan hücrelerinin az olmasının nedenleri arasında ise:
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Nezle ve grip dahil virüslerin yol açtığı hastalıklar,
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Doğuştan kemik iliğinin yapımının bozuk olduğu rahatsızlıklar,
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'Otoimmün' olarak bilinen vücudun bağışıklık sisteminin, hücreleri ve kemik iliğini harap ettiği durumlar,
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Zararlı bakterilerin yol açtığı infeksiyonlar,
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Kullanılan bazı ilaçlar özellikle antibiyotikler,
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Kemik iliği yetmezliği,
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AIDS hastalığına da sebep olan HIV virüsü,
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Hastada ileri derece dalak büyüklüğü,
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Bazı kanser hastalıkları sonucu alınan kemoterapi uygulamaları,
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Verem hastalığı geçirmiş olmak,
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Romatizmal hastalıklar (Lupus, Romatoid artrit vb. gibi),
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Vitamin eksiklikleri.