Biatlon nedir

Biatlon, İskandinav ülkelerine özgü kayaklı koşu ile tüfekli atışın bir araya getirildiği spor dalıdır.

Biatlon, kayaklı koşu ile tüfekli atışın bir araya getirildiği kış sporudur.

Ülkemizde pek yaygın olmayan, İskandinav ülkelerine özgü bir spor dalıdır.

Biatlonun askeri bir spor olduğu söylenir. Bunun nedeni ise tüfek ve kayakla yapılıyor olmasıdır.

18.yy’da Norveç ve İsveç sınırlarında görev yapan kayaklı askerlerin atış yapma gereksinimleri ile ortaya çıkmış, zamanla geliştirilip kurallara bağlanmış ve kış sporlarının en popüler branşlarından biri olmuştur.

Biatlon erkeklerde 1960 yılında, kadınlarda ise 1992 yılında olimpiyatlara dahil edilmiştir.

BİATLON NASIL OYNANIR

Biatlon genel olarak engebeli arazilerde oynanmaktadır. Oyunun farklı kategorileri bulunmaktadır.

Bunlar 5 kategoriden oluşmuştur.

Bireysel

Toplu Çıkışlar

Takip Yarışları

Sürat Yarışları

Takımlı Bayrak Yarışları

Parkur erkekler için 20 km, kadınlar için 15 km'dir. En eski biatlon etkinliği olan bireysel yarışta sporcular tüfekleri ile ayakta veya yatar şekilde 4 kez toplam 20 atış yapar.

Atışın kaçırılması durumunda genellikle 1 dakikalık ceza süresi uygulanır.