Bilgisayar nedir

Bilgisayar, bilgileri veya verileri işleyen elektronik bir aygıttır.

Bilgisayar; verileri saklama, alma ve işleme yeteneğine sahiptir. Belgeleri yazmak, e-posta göndermek, oyun oynamak ve internete göz atmak için bir bilgisayar kullanabileceğinizi zaten biliyor olabilirsiniz.

Ayrıca elektronik tabloları, sunuları ve hatta videoları düzenlemek veya oluşturmak için de kullanılabilir. Her bilgisayarın ortak özelliği donanım ve yazılıma sahip olmasıdır.

YAZILIM VE DONANIM

Donanım, bilgisayarınızın klavye veya fare gibi fiziksel bir yapıya sahip herhangi bir parçasıdır. Ayrıca bilgisayarın tüm iç parçalarını içerir. Yazılım, donanıma ne yapılacağını ve nasıl yapılacağını söyleyen her türlü talimattır. Yazılım örnekleri arasında web tarayıcıları, oyunlar ve kelime işlemciler bulunur.

BİLGİSAYAR TÜRLERİ

Çoğu kişi bilgisayar kelimesini duyduğunda, masaüstü veya dizüstü bilgisayar gibi kişisel bir bilgisayar düşünür. Bununla birlikte, bilgisayarlar birçok şekil ve boyutta karşımıza çıkar ve günlük yaşamımızda birçok farklı işlevi yerine getirir. ATM'den nakit çekerken, mağazadaki yiyecekleri tararken veya hesap makinesi kullanırken, bir tür bilgisayar kullanırsınız.

Birçok kişi masaüstü bilgisayarları işte, evde ve okulda kullanır. Masaüstü bilgisayarlar masa üzerine yerleştirilmek üzere tasarlanmıştır ve genellikle bilgisayar kasası, monitör, klavye ve fare gibi birkaç farklı parçadan oluşur.

Aşina olabileceğiniz ikinci bilgisayar türü, genellikle dizüstü bilgisayar olarak adlandırılan bir türdür. Dizüstü bilgisayarlar, masaüstü bilgisayarlardan daha taşınabilir olan ve neredeyse her yerde kullanabilmenizi sağlayan pille çalışan bilgisayarlardır.

Tablet bilgisayarlar veya tabletler, dizüstü bilgisayarlardan bile daha taşınabilir olan el bilgisayarlarıdır. Klavye ve fare yerine, tabletler yazmak ve gezinmek için dokunmaya duyarlı bir ekran kullanır.