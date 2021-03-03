Bişektomi nedir

Hollywood yanağı olarak bilinen yanaktan yağ aldırma işlemine "Bişektomi" denir. Bişektomi, sıklıkla lokal anestezi ile gerçekleştirilen basit bir cerrahi uygulamadır.

Yanak cerrahisi olarak da bilinen Bişektomi, yanak bölgesinde dolgun görünüme sebep olan, üst ve alt dişlerin arka boşluğunda yer alan yağ doku fazlalığının alınması işlemini tanımlar.

Bişektomi lokal anestezi altında yapılır. İşlem öncesi ilkin ağız temizliği yapılır. Temizlik, enfeksiyon riskini azaltma açısından son derece önemlidir.

İşlemde yanağın içinde küçük bir kesi oluşturularak bu bölgede yer alan yağ dokusu çıkarılır. Bu yağ çıkarıldığında hasta çok daha ince bir yüz yapısına sahip olur. İşlem ortalama her iki yanak için toplam 35-40 dakika sürer.

Açılan kesiler dikilerek bandaj uygulaması yapılır ve işlem tamamlanır. İşlem sonrasında hasta aynı gün içinde hastaneden taburcu edilir.

BUKKAL YAĞ DOKUSU

Yanak inceltme ameliyatı aslında bukkal yağ dokusunun estetik cerrahi ile uzaklaştırılması sonucunda yanak ve çevresine şekil verme işlemidir.

Bukkal yağ yastıkçığı ilk defa Heister tarafından 1732 yılında glandüler bir doku olarak tanımlanmıştır. Ancak, 1802'de Marie François Xavier Bichat bu dokuyu popülerize etmiş ve yağ dokusu olarak tanımlamıştır.

Operasyon ilk olarak 1990'lı yıllarda popüler olmuştur. Daha sonra medya popülaritesiyle son yıllarda da tekrar trend haline gelmiştir.

Halk arasında yaygın olarak ünlülerin bu ameliyatı yaptırdığı gözlemlenmektedir.