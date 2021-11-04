Biyokinezi nedir

Biyokinezi, düşünce yöntemiyle fiziksel bedende birtakım değişikliklerin yapılması işlemine denmektedir. Bu işlemde bilimsel olarak insanın düşüncelerinin bilinçaltına kabul ettirilmesi sağlanır.

Biyokinezi terimi, canlı organizmalarla ilgili anlamına gelen ''biyo'' ve hükmetme, dönüştürme, etkileme anlamlarına gelen ''kinesis'' iki kelimenin birleşiminden doğmuştur.

Telekinezinin özel bir alanı olan biyokinezi, canlı varlığına dair her türden dönüştürme ve değiştirme yeteneği ve gücünü ifade etmektedir.

Bu terim, doğuştan getirilen veya sonradan özel teknikler kullanılarak hücre gelişimleri ve DNA dönüşümleri sağlamak suretiyle göz, saç ve ten renginin değiştirilmesinden hastalıkların tedavisine, boyun ve kasların istenilen forma kavuşturulmasına kadar oldukça geniş bir hükmetme faaliyetini kapsamaktadır.

BİYOKİNEZİ NEDİR

Temelinde sadece psişik kuvvetlerin yer aldığı biyokinezi, bilinçaltının hakimiyet altına alınarak kendisini gösteren uzun vadeli bir telkin çalışmasıdır.

Biyokinezi telkinleri, özel bir ortamda kuvvetli bir yoğunlaşmayla gerçekleştirildiğinde sonuç vermektedir. Meditasyonda olduğu gibi dış dünyanın etkilerinden arınmış bir zihin gerektirmektedir.

Biyokinetik etkiyi artırmak, zihni daha uyarılmış kılmak için ayrıca subliminal ve hipnotik frekanslı müzikler kullanılmaktadır. Ancak subliminal müzikleri, çoğu zaman kişinin kendisi değil sadece bilinçaltı duymakta ve işlemektedir.

BİYOKİNEZİNİN FAYDALARI

Biyokinezi esnasında kullanılan ses ve görseller, istenilen sonucu daha hızlı elde etmek için destekleyici işlev üstlenmektedir. Biyokinezinin, vücut için arzulanan değişiklikleri vaat etmenin yanı sıra metabolik hastalıkların iyileşmesinde, stres ve depresif etkilerden arınma, çakraları açarak daha pozitif olmayı sağlama, düşük benlik saygısı, travma, korku gibi herhangi bir zihinsel hastalığa iyi gelmesi gibi faydaları bulunmaktadır.