Bizmut nedir

Bizmut, hafif pembe bir renk tonuna sahip kırılgan, kristalimsi, beyaz bir metaldir.

Bizmut'un atom numarası 83, simgesi Bi'dir. Yoğunluğu santimetre küp başına 9.79 gram olan Bizmut'un erime noktası 271.4, kaynama noktası ise 2.847 derecedir.

Kozmetikler, alaşımlar, yangın söndürücüler ve mühimmat gibi çeşitli kullanım alanlarına sahiptir. Muhtemelen en iyi Pepto-Bismol gibi mide ağrısı ilaçlarında ana bileşen olarak bilinir.

Yakın zamana kadar Bizmut, sabit bir çekirdeğe sahip olan en ağır element olarak kabul edildi. Fakat, 2003 yılında, Fransa'daki Institut d'Astrophysique Spatiale'deki araştırmacılar, Bizmut'un talyuma dönüştüğünü keşfetti. Bununla birlikte, çok uzun bir yarılanma ömrü var: yaklaşık 20 milyar milyar yıl.

Bizmut, 1400 gibi erken bir tarihte bilinmesine rağmen, Birleşik Krallık merkezli Kraliyet Kimya Topluluğu'na göre benzer şekilde düşük bir erime noktasına sahip ağır bir metal olduğu için kurşunla karıştırıldı. Fransız kimyager Claude Geoffroy the Younger, Bizmut'un 1753'te kurşundan farklı olduğunu ilk kez kanıtladı.