- Haberler
- İpucu Haberleri
- Blanch etmek nedir
Blanch etmek nedir
Bir diğer adıyla şok haşlama yöntemi, sebzelerin vitamin değeri ve renk canlılığını korumak adına, sıcak sudan buzlu suya aktarılma yöntemidir.
- Haber Merkezi
- 24.12.2021 - 12:38
- Güncelleme : 24.12.2021 - 12:47
Blanch etmek, bir diğer adıyla şok haşlama işlemi, restoranların çokça kullandığı bir yöntemdir.
Bu işlem, sebzelerin renklerini, tatlarını ve besin değerlerini korumak adına yapılan şoklama işlemi anlamına gelir.
NEDEN KULLANILIR
Blanch işleminin uygulama amacı, sebzelerin canlılığını korumak ve vitamin değerleri zarar görmemesini sağlamaktır.
TEKNİK NASIL UYGULANIR
- Bu teknikte sebzeler ilk olarak kaynayan suyun içerisine bırakılır.
- İstenilen kıvama gelen sebze, içi buz ile doldurulan kabın içerisine aktarılır.
Böylelikle sebzelerin canlılığı sunum tabaklarına renk katıyor olacak.
DOMATESİN KOLAY SOYULMASINI SAĞLIYOR
Öte yandan blanch uygulaması, domateslerin kolaylıkla soyulmasını sağlar. Bu uygulamada ise;
- Üzerine çizik atılan domatesler, kaynayan suyun içerisine bırakılır.
- Domatesler, çizilen bölgeden çatlamaya başladığında kaynar sudan alınır.
- Buzlu suyun içerisine soğumaya bırakılır.
- Soğuyan domatesler el yardımıyla rahatça soyulmaya hazır hale gelir.